快訊

冷氣團何時報到？ 粉專估「這天」：全台冬衣可能得先準備

拜習月中會 將宣布恢美中復軍事交流

影╱日硫磺島外海誕生「全球最新島嶼」！從海中冒出過程影片曝

00878現在還可以進場嗎？ 他估算：想要年配6％價格約20.67元！

聯合新聞網／ 知美Jimmy
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

00878最新合理價格多少？

Hello大家好，我是知美。

00878國泰永續高股息，價格／年化配息率對照表：

5%以下年化配息率，價格區間24.80元以上

5%~6%年化配息率，價格區間20.67~24.80元

6%~7%年化配息率，價格區間17.72~20.66元

7%~8%年化配息率，價格區間15.50~17.71元

8%~9%年化配息率，價格區間13.78~15.50元

9%以上年化配息率，價格區間13.77元以下

採用11月03日收盤價格20.00元計算，00878年化配息率目前約落在6%~7%之間。

小提醒：以上計算採用00878 2023年度完整配息公告資訊預估，不保證未來現金股利金額、配息不一定填息；粉專內容無提供任何投資買賣建議，投資有風險，買賣前請自行判斷。

◎本文內容已獲 知美Jimmy 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00878國泰永續高股息 ETF 季配息 殖利率

延伸閱讀

「加盟便利商店」自行創業好賺？ 店長曝：旺季時拚一下可以有5萬！

00891站回發行價15元…曾跌到9塊！ 專家「今年漲近36％」：買在16.6以下皆解套

美股回升…升息末班車該搶搭嗎？ 投等債00720B、00751B、美國公債00679B該怎麼選

「這檔」是0050+0056」混合型ETF甚至超越？ 他：回測績效贏配息還更高

相關新聞

0歲存股18年後財富自由？ 他算10％報酬率：每月父母投1.5萬可滾出900多萬

來算算小蜜蜂的紅包錢拿去滾，18歲可以有多少資產吧！

00878現在還可以進場嗎？ 他估算：想要年配6％價格約20.67元！

採用11月03日收盤價格20.00元計算，00878年化配息率目前約落在6%~7%之間。

法人大戶加倍敲進！進化版市值型ETF 00922擠身「百億俱樂部」

有「00878姊妹檔」之稱的市值型ETF—國泰台灣領袖50 ETF（00922）近一個月以來規模猛增近一倍，成長至新台幣...

「這檔」是0050+0056」混合型ETF甚至超越？ 他：回測績效贏配息還更高

各位朋友很愛小資版0050系列的文章耶！滿多朋友都覺得0050太貴又不想零股買買買，也因為這樣，上次介紹過00922大家迴響熱烈，這次再介紹一檔「聰明」版的小資0050！

國內ETF規模衝破3兆 專家示警：經驗顯示，人人瘋買的商品多半不會適合你！

投資理財市場上有句經典名言說道：「人多的地方不要去」。其意思簡單來說就是：當大家都擁入市場中「作多」時，恐怕就是行情可能要「翻轉向下」的前兆…

存金融股不如存高股息 ETF？網友發文引發熱議

近日高股息ETF火熱，復華台灣科技優息（00929）日前創下歷史上規模突破千億紀錄；而有網友見此在PTT股版發文詢問，「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。