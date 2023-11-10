00878現在還可以進場嗎？ 他估算：想要年配6％價格約20.67元！

各位朋友很愛小資版0050系列的文章耶！滿多朋友都覺得0050太貴又不想零股買買買，也因為這樣，上次介紹過00922大家迴響熱烈，這次再介紹一檔「聰明」版的小資0050！

2023-11-09 15:20