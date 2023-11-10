00878現在還可以進場嗎？ 他估算：想要年配6％價格約20.67元！
00878最新合理價格多少？
Hello大家好，我是知美。
00878國泰永續高股息，價格／年化配息率對照表：
5%以下年化配息率，價格區間24.80元以上
5%~6%年化配息率，價格區間20.67~24.80元
6%~7%年化配息率，價格區間17.72~20.66元
7%~8%年化配息率，價格區間15.50~17.71元
8%~9%年化配息率，價格區間13.78~15.50元
9%以上年化配息率，價格區間13.77元以下
採用11月03日收盤價格20.00元計算，00878年化配息率目前約落在6%~7%之間。
小提醒：以上計算採用00878 2023年度完整配息公告資訊預估，不保證未來現金股利金額、配息不一定填息；粉專內容無提供任何投資買賣建議，投資有風險，買賣前請自行判斷。
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