「這檔」是0050+0056」混合型ETF甚至超越？ 他：回測績效贏配息還更高
0050+0056 混合型ETF？
大家好我是蜜蜂爹，這集來聊聊FT臺灣Smart（00905）。
爹發現各位朋友很愛小資版0050系列的文章耶！滿多朋友都覺得0050太貴又不想零股買買買，也因為這樣，上次介紹過00922大家迴響熱烈，這次再介紹一檔「聰明」版的小資0050！
00905 FT臺灣Smart ETF
全名：富蘭克林華美臺灣 Smart ETF
追蹤指數
台灣指數公司特選 Smart 多因子指數
成分股挑選邏輯
取市值前25%為成分股候選名單，將市值權重>1%者無條件納入，剩餘成分股透過多因子(品質、價值、動能)策略，並依因子分數(品質40% | 價值30% | 動能30%)，取多因子分數大於等於 75 分位數者成為最後成分股入選者
保管費與經理費
保管費固定0.035%
經理費用依照級距：
20億(含)以下：0.45%
20億-50億 ：0.35%
50億以上 ：0.3%
除息月份：1、4、7、10月（季配息）
00905多因子指標
1.品質因子（權重佔比40%）：
將財務結構良好(低槓桿、高毛利)、資產運用效率佳(股東權益報酬率)等因素納入篩選機制
2.價值因子（權重佔比30%）：
尋找低估的股票(低本益比)、與高殖利率股等因素納入篩選機制
3.動能因子（權重佔比30%）：
從股價趨勢(股價動能)與聚焦成長機會(營收動能)納入篩選機制
詳細的篩選邏輯較為複雜，請詳閱公開說明書
00905其中的Smart 是什麼？
Smart = Smart Beta
投資學中，Beta泛指市場大盤表現，Alpha指跑贏市場超額報酬
Beta(ß)是一種風險係數，簡單來講，它是用來衡量與大盤指數的波動狀況：
Beta=1 漲跌如同大盤
Beta>1 漲勢超過大盤
Beta<1 漲跌小於大盤
（Beta值本身沒有好壞之分，僅代表這檔基金跟大盤漲跌像不像而已）
被動投資的指數股票型基金（例如：0050）
Alpha(α)代表總風險扣除掉系統性風險以外，額外創造的超額報酬：
Alpha=0 績效同等大盤
Alpha>0 績效打敗大盤
Alpha<0 績效輸給大盤
而Smart Beta 結合了「主動投資」和「被動投資」2個優點，並有透明的選股邏輯，讓投資人「有機會」獲取超額報酬。不過！不過！Smart Beta ETF雖然有機會提供更高報酬的潛力，但「風險」和「費用」也需要考量進去！投資人在選擇Smart Beta ETF時，需要仔細了解投資目標和風險承受能力。
台股目前有在用Smart Beta的ETF：
0056、00878、00895、00893、00881...等等
00905持股明細
我們可以發現，00905持股明細中，台積電佔最大比例(約27％)，雖然台積電佔比相較0050的45%少了18%，但前10大成分股基本都差不多，也因為這樣才比較有機會抓到大盤的長期報酬。而00905每年會有四次的成分股定期審核調整，每次定期審核成分股數目非固定，也因此，截至2023/10/03，目前檔數為123檔。
00905運用了Smart Beta的投資方式加上多因子的持股篩選，算是一檔選股策略非常豐富的ETF，不僅結合0050的市值型特性，還加上高股息特性的季配息穩定現金流，而且回測還狠漂亮，能打贏0050的報酬，配息又配到比0056多！最後股價目前又很低，只要1萬不到就能買到一張，說實在真的是滿值得深入了解的ETF呢！
但好的產品總有隱憂，這邊也要提醒大家：
1.此檔選股邏輯複雜，需花時間了解，爹這次也是看了公開學明書與做了很多功課才能來分享。
2.市值權重>1%者無條件納入成分股，這點看得出來是想抓住大盤的長期報酬所制定，但也可能因為此原因，該檔ETF走勢會被這些大型股影響。
3.成分股每季調整，換股頻率交易+內扣費算下去可能偏高，不過也因為常調整，或許未來也能因次獲取超額報酬。
4.指數過往回測打贏0050、0056，但回測只能當作參考，過去表現不保證未來結果，績效還是需要未來驗證。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前請詳閱公開說明書
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