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靠00878每月加薪三萬元需多少成本？ 他估算：要持有29X張
00878月領3萬存幾張？
Hello大家好，我是知美。
2023年10月31日，國泰投信公告，00878國泰永續高股息，今年度第四季季配息金額0.35元，公告當天收盤價格19.5元計算，季配息率1.79%，年化配息率高達7.18%！
本次收益分配除息日期：11月16號
本次收益分配發放日期：12月12號
統計00878今年度2、5、8、11月，總配發現金股利1.24元，2023年度實際配息率約6.49%（第四季採用10/31日收盤價格預估）
想要平均月領3萬元現金股利，總共需要持有290.323張，所需總成本金額566萬1299元。
小提醒：以上計算採用00878 2023年度配息公告資訊預估，並不保證未來收益分配配息金額，粉專內容無提供任何投資買賣建議；投資有風險，買賣前請自行判斷。
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