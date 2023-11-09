靠00878每月加薪三萬元需多少成本？ 他估算：要持有29X張

自從以巴戰爭開打以來，美國又擴大中美晶片禁令範圍，使得台股大跳水，與AI晶片相關的個股全都慘跌，也連累到許多ETF，簡直是用慘來形容。在這些以息收為訴求的ETF中，沒想到00929竟然殺出重圍，不但吸金規模破1000億元，績效表現還特別抗跌。

2023-11-09 10:49