00929自「以巴戰爭」績效輾壓2千億規模的0056、00878！ 超抗跌原因曝光

自從以巴戰爭開打以來，美國又擴大中美晶片禁令範圍，使得台股大跳水，與AI晶片相關的個股全都慘跌，也連累到許多ETF，簡直是用慘來形容。在這些以息收為訴求的ETF中，沒想到00929竟然殺出重圍，不但吸金規模破1000億元，績效表現還特別抗跌。

00929在今年6/9上市，當時規模是58.3億，只花2個月就到200億，3個月就到400多億，誇張的是不到半年，現在基金規模已經達1005.3億元，足足比上市時成長了1623.9%，真的是太驚人！

資料來源：復華投信，棒棒的理財失控週記整理

受益人數也是爆炸性成長，6/9上市時是1.7萬人，2個月過去就達11.5萬、3個月破20萬，不到半年，現在已經有44.7萬名股東，參與00929的市場。一共成長了2579.3%

10月份的2個國際大利空事件不僅影響了全球股市，也影響了台股，分別是以巴戰爭，以及中美晶片禁令的擴大，讓整個10月的台股線圖一路往下墜落。但有在關注00929的人，應該有發現，00929似乎在這一波跌幅中，反而最抗跌。

00929與所有高息ETF績效PK

我把所有以息收為訴求的ETF抓出來比較，分布就幾個時間點來分析績效。首先是以巴戰爭開打以來到現在的表現，可以發現00929績效排名第三，至於2000億規模的0056、00878反而是墊底，也輸給大盤。

資料來源：MoneyDJ理財網，棒棒的理財失控週記整理

若往前推，從7/28波段高點回落到現在的表現觀察，可以發現，在以息收為訴求的眾多ETF中，00929表現最優，唯一破2000億規模的00878和0056都輸給大盤，00878還墊底。

資料來源：MoneyDJ理財網，棒棒的理財失控週記整理

若以00929成立的時間點到目前的表現來看，11檔ETF中PK，以00915表現最好，其次為00929，而唯一輸給大盤的只有1檔，為00907，報酬跟大盤一樣都是負數。

有人可能會好奇，00929最被人詬病之處，在於全部集中於電子科技類股，明明高風險，為何在這波跌幅中反而抗跌？

抗跌原因在於選股邏輯和產業組成

00929在選股邏輯上，剔除掉了「沖天炮」及「估值過高」等兩大類股票，6月就已經進行過一次調整，納進了估值偏低及低波動的潛力個股；加上00929又沒有金融，前陣子不是金融股重挫嗎？也不會對它有影響。

在產業組成方面，以半導體為主，占了4成。這陣子在AI股瘋狂下殺後，其實在半導體反而是上漲的，減緩了跌勢且補足了下跌空間，也順勢反映到股價上。另外，備受大家喜愛的00929買氣也是促成市價抗跌的助力之一。

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