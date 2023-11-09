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00929太紅…今年每4個ETF投資人就有一位買它！ 專家：連官股銀行也愛買

聯合新聞網／ 陳重銘
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

擁有超過45萬受益人，上市僅150天規模就突破千億大關的00929，第5次配息金額已經公布，每受益權單位預估配發0.11元，除息日為11月21日，投資人若想參與該次配息，最晚須11月20日前持有或買進。以評價日10月31日淨值17.01元計算，預估單次現金殖利率約0.65％、年化殖利率約7.76%，算是相當迷人的。

00929是台灣第一檔月配息的股票型ETF，2023/6/9上市之後連續5個月每月配發0.11元股利，而且股價也從申購時的15元上漲到17.61元(2023/11/6)，參與申購的投資人同時領到股利跟賺進價差，相信都是笑哈哈啊。

00929究竟有多火紅 從這些面向來看

1.短短時間就讓月月加薪人數超過45萬

統計至11/3，受益人數為452,396人，在全部ETF中排名第四。而且用新增人數來算，今年每4個買進台股ETF的投資人，就有一人是買00929，請記住這是剛上市6個月的新兵喔。

2.不只散戶愛買，還是八大官股行庫的心頭好

自從6/9掛牌以後的21週，00929更拿下12週官股行庫的週買超冠軍，在ETF中獨占鰲頭。

3.00929拿得出股利給得起績效

因為00929讓投資人實際感覺到息利雙收，所以規模迅速衝破千億，堪稱目前市場上當紅炸子雞。除了每個月穩定配息0.11元之外，報酬率也是高人一等。請記住，報酬率同時包含股利跟價差，所以投資人更應該要重視總報酬率。在高股息ETF族群中，00929在8月搶下冠軍寶座，以1.81%的報酬率擊敗ETF老大哥；之後9月延續優異的成績，並在10月大盤下跌2.2%的逆勢下，還繳出上漲0.95% 的正報酬，表現更是讓投資人讚賞。

ETF是追蹤指數，依據指數選擇成分股跟權重，00929指數的特點：集中在電子股(獲利好)、依殖利率來決定權重(強調高股息)、連續三年ROE為正(勝過一般的近四季ROE為正)、低波動度(股價不會飛天或鑽地)、低本益比(物美價廉)、高殖利率並排除過去五年股息不穩定的股票(排除景氣循環股)。總共的成分股為40檔，每年6月調整一次(減少頻繁換股的成本)。

往年第4季是台灣電子股的傳統旺季，對集中在科技股的00929有利。隨著基本面逐步好轉、庫存調整進入尾聲，加上總統大選將在明年初結束，台股後市表現值得期待，近期修正反而提供波段布局的好機會。看好電子股後市的投資人，建議可透過ETF布局一籃子電子股，掌握各次產業復甦及類股輪動漲升機會。

最後提醒，儘管每月領到配息很開心，但是記得要將股利持續買回，才會有複利的累積效果。趁年輕先努力累積張數，將來就可以靠股利來當退休金，樂活一生。

◎本文內容已獲 不敗教主-陳重銘 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00929復華台灣科技優息ETF 月配息

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