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台積電、兆豐金、中華電...500萬壓誰績效最好？ 專家曝十年回測：直接買0050

聯合新聞網／ 玩股網
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

【文．玩股小博士】

以前退休族最流行的一句話，就是投資可以無腦簡單，只要找到「大到不能倒」的公司，幾乎就是一輩子的長期飯票，這些年過去了，經歷過中美貿易戰、新冠疫情、烏俄戰爭、惡性通膨、以巴戰爭...當初買那些大公司的人現在過得還好嗎？

進一步延伸，大家常說大到不能倒，後來其實指的都是官股或大型權值股，原因很簡單，如果倒了就會產生台股崩潰，例如台積電、鴻海、聯發科、富邦金、台塑化都算是民營企業代表，官股就多了，比較有名包含中華電、兆豐金、台泥、中鋼、陽明等大型企業，這些確實都大到不能倒閉。

如果現在有個500萬，買這些大到不能倒的企業，投資績效好不好？還是買0050比較快？來，都不用猜，直接幫大家回測就能見真章，這邊先分成三種策略，分別是「單押」、「分散投資」或「0050」。

看準重壓歐印持股？

如果直接選那十家大型股的其中一家歐印，500萬丟進去放十年會怎麼樣？滾出多少的市值？幫大家回測績效，切成民營、官股兩組進行PK，並由高而低排序。

民營權值股：台積電1,922.25萬元（284.45%）、聯發科883.85萬元（76.77%）、富邦金725.75萬元（45.15%）、台塑化570.7萬元（14.14%）、鴻海471.55萬元（-5.69%），平均績效914.82萬元（82.96%）。

官股權值股：兆豐金761.9萬元（52.38%）、陽明745.35萬元（49.07%）、中華電620.95萬元（24.19%）、台泥471.85萬元（-5.63%）、中鋼467.45萬元（-6.51%），平均績效613.5萬元（22.7%）。

首先以民營、官股來區別，顯然民營權值股的績效更強勢，尤其台積電居然能滾到1,922.25萬元，如果十年前買到台積電放到現在，根本就躺著退休了吧！另外聯發科、富邦金、台塑化也分別滾到八百萬、七百萬、五百萬以上，唯一賠錢的是鴻海縮水至471.55萬元。

而官股績效則是相對保守，表現最好的是兆豐金、陽明都滾到七百多萬，中華電則是六百多萬，但台泥、中鋼分別縮水5%、6%到四百多萬，相對苦瓜臉一點。

以平均績效來看，民營組市值平均滾到914.82萬，而官股組市值則平均滾到613.5萬，一來一往就差了三百萬，如果用500萬本金來看，那可是六成的績效差距啊！不過選錯還是會可能會賠錢，例如找民營股上漲機率高，但選到鴻海再去看台積電走勢，可能就會很不爽（笑）。

分散投資自組ETF

那麼如果500萬直接分散投資在十檔權值股呢？這就比較簡單，幾乎等於無腦配置，反正不同產業的龍頭都買進來，如果十年前放到現在，會滾到764.16萬，平均績效是52.83%，超過五成已經算是相當不錯了。

直接買0050比較快？

既然500萬買十檔權值股，怎麼不考慮直接買五十檔上市大公司呢？買進0050持有十年也更加分散，回測之後的績效是96.67%，這等於成長接近一倍，十年可以滾出983.35萬元。

從這三種狀況進行十年回測來看，可以發現無腦投資中，CP最高的是0050直接歐印，但如果你是投資個股的愛好者，那麼投資保守的官股似乎也沒比較好，反而投資套牢的機率更高，不如找民營大型股來研究，也更有爆發力。當然，以上回測數據還是要根據你的投資經驗跟年齡而定，或許你年輕就只會0050，那就繼續0050即可，但如果年輕拼個股已經成功，那麼中老年的選擇權就比較多了，你可以選擇繼續選股拼拼看，也不一定要繼續拼，配置一些0050跟個股，這樣也能兩頭賺。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：500萬投入十檔「大到不能倒」股票放十年，能贏過0050或單押一檔權值股？

0050元大台灣50 ETF 2330台積電 鴻海 2881富邦金 2886兆豐金 2412中華電

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