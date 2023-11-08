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00929急速破千億…能投資？ 他逆風常見的五大買進理由：很快填息純粹偶然

聯合新聞網／ Ffaarr的投資理財部落格
台股示意圖。圖／報系資料照
台股示意圖。圖／報系資料照

00929以最快的速度突破1000億台幣規模。又看到一些網紅在推薦它，要推薦一個標的當然可以，但至少要拿出合理的說法。以下是常看到的理由：

（配息是左手給右手不等於獲利這個講到爛掉的簡單事實我就不再多說了）

1、月配息很穩定，像收租一樣

現在是台股配息淡季，月配息還配息很穩定只代表一件事。就是6-9月旺季配的息，本來早就該發給你的錢，ETF扣住先不發，然後到10、11、12再發給你。

網紅會跟你說像收租一樣，但不會告訴你說，原本6-9月就該拿到的租，結果房客延遲拖到10-12月才給你，然後你還很開心。

2、一次穩穩配0.11，平均配息率超過7%

這支ETF是6月發行的，有看出什麼了嗎？發行之後馬上進入除息旺季，今年台股有85%以上的的除息是在6-9月除的，直接跳過前5個月淡季，當然看起來把每次配息乘12算起來的配息率會很高。

那到了明年完整一年還能一樣嗎？不是說絕對不可能（比如今年還留著一些沒配、或明年增加一些資本利得來配）但肯定不會這麼容易。

3、連續秒填息

先不說之前講過，秒填息就等於賣在相對低點。而會不會很快填息純粹是偶然因素，就是配息當天開始是不是剛好有上漲而已。（然後月配息一次配得少，當然填息機率會高，這吹成效率高實在太過）前幾次有填息跟之後會不會填息關係很小，也跟ETF本身好不好沒任何關係。

4、上市以來績效很好

上市才4個多月，就要從績效能看出一個選股方式好還是不好？未來績效會不會好？

這開玩笑吧。

5、大家都在買

大家都在買的就是好嗎？這點本身也不想反駁了。

但看到一種說法是，大家都買就能推昇成分股股價讓績效變好。這也能算優點？高股息變成動能？這應該是缺點吧。買進已被推昇股價的成分股對長期持有者來說是好事嗎？

如果一個網紅拿這些當優點，然後推薦你去買00929，不是他自己不懂，就是其實他懂，但是希望讀者不要懂。

◎本文內容已獲 Ffaarr的投資理財部落格 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載

00929復華台灣科技優息ETF 月配息 成分股 績效

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