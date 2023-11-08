00878最多股東的高股息ETF！ 他曝光理由：熊市抗跌反彈時追漲能力都勝大盤
上週00878公告預估配息，再配0.35元，驚豔投資人！
00878投資人數又再度創新高，116萬人，讓許多ETF望塵莫及，近一周投資人數增加近萬人，名副其實站穩ETF人氣王！
隨著淨值來到19~20元上下，下季如果能夠複製貼上，繼續維持配出0.35元的水準，就能讓殖利率維持7%高水準。
選擇ETF配息率、長期含息總報酬，一樣重要！
以00878為例，成立超過3年
歷經牛熊市變動表現：
在2022年台股下跌時，00878表現(-9.85%)，明顯優於大盤(-22.40%)。
2023年股市反彈時：
00878成長力道(+29.7%)，也超過大盤(+16.76%)，各方面表現優異同時，難怪受益人數突破116萬，成為台股ETF人氣王！
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