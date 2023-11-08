親人詢手上有3、4萬能買什麼股票？ 她「推三種ETF」：做人不簡單但被問投資更難

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聯合新聞網／ 財經雪倫
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

小資金怎麼投資

我堂弟賴問我：「有3、4萬，建議怎麼投資？」

我回：「哇，那很多耶，我建議你每個月可以分成三個部份投資：大盤指數、高股息（收息）、國外ETF（積極）。」

堂弟回：「哦，不是啦！我全部可以投資的錢是3、4萬，可以投資什麼？」

我回：「啊，這很難回耶。要嘛一檔個股或一檔ETF，就算有幾十趴的報酬，你應該也覺得不多，而且要蠻長的時間才可能有幾十趴報酬。」

堂弟再問：「那你覺得要多少錢才能投資？」

我回：「如果你跟你老婆每月扣掉開支後，能剩幾千元，就用定期定額。如果單筆的話也要十萬元以上，投資才會效益吧！」

做人很難，被問投資更難...很多人都嘛問問也不會真做，如果真做也是隔很久後才做，時間點可能也錯過了，等錯過時間點再說，我報的牌不準

拜託，又沒跟你收錢，我也沒有報牌；買ETF需要報什麼牌啦！

就買、逢低再買；很多時候不是標的不對，是投資心態沒有調整好。

大家覺得我回我堂弟的答案還OK嗎？

◎本文內容已獲 財經雪倫 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

ETF 大盤 定期定額

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