00933B掛牌就跌破15元…上周漲回來了！ 全台唯一「月配+平準金」債券ETF

彭博指出，有別於傳統認為年輕人偏好投資風險性資產，而年長者則偏好保守投資的看法，千禧世代（泛指1981年至1996出生者）的投資人，現在約27歲至42歲的民眾其實正熱衷於投資債券ETF，熱愛程度甚至超過較年長的X世代和更長一輩的嬰兒潮世代，其中還有高達51%的千禧世代受訪者計劃要投資債券ETF。投信法人則說明，30、40歲左右的年輕人，成長以來，經歷過2008年的全球金融海嘯、2018年美中貿易戰、2019年底爆發的新冠疫情及2022年俄烏戰爭等多次經濟動盪，影響其投資方式也相對保守，加上今年債券價格跌落至近20年來的低點水準，更吸引投資人看準時機搶進債券ETF。

國泰10Y+金融債ETF（00933B）經理人鍾郁婕說明債券ETF受到年輕世代青睞的兩大原因，第一是ETF 資產由保管銀行獨立保管，資產受到保護，同時ETF經理費低廉、持股資訊相當透明，且能運用一籃子股票或債券長期追蹤指數表現，這幾年來因為其多項優點，在台灣市場規模及受益人數皆快速成長，截至9月底，台灣ETF市場資產規模已超過3.25兆，受益人數突破753萬人，已是大眾熟悉的重要投資工具 。

其二是今年債券殖利率動輒達到4~5%以上，吸引許多散戶投資人進場，以00933B為例，近期指數的殖利率已達6.3%（截至11/3），遠高於近10年平均殖利率約4.3%，加上00933B為全台唯一一檔「月配+平準金」的債券ETF，布局風險極低的全球金融債等多重優勢，也是吸引年輕族群買進存債的重要考量，再加上目前債券價格仍是大幅折價，一旦明年開始進入降息周期，債券價格的上揚幅度相當可期，建議投資人定期定額長期投資，以時間累積債息報酬，再等資本利得。

此外，針對投資人急欲了解第四季是否為債市投資的時機點，國泰投信ETF研究團隊指出，11月FOMC會議上周剛開完，如市場預期將基準利率維持在5.25-5.50%不變，是本輪升息循環以來第二次暫停升息，聯準會兩度喊出暫停升息，市場共識目前為本次升息循環終點，明年啟動降息循環，債市有望打破近幾個月的陰霾，重啟多頭趨勢，00933B價格自10/19掛牌日的14.68元，昨日(11/6)已上漲至15.24元，目前00933B規模已從成立時的94億元，快速上升至111億元，成長約18%，掛牌後受益人亦增加逾4,200人，是市場中的熱門債券ETF首選。