快訊

明天「立冬」4星座財運噴發！巨蟹偏財、金牛興趣財、獅子貴人財、天秤機會財

真實人生／陸博士神童當啃老族 躺平是對父母無聲反抗

改善換季過敏！一圖看懂9大抗過敏營養及保健食品應該怎麼吃

00933B掛牌就跌破15元…上周漲回來了！ 全台唯一「月配+平準金」債券ETF

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照

彭博指出，有別於傳統認為年輕人偏好投資風險性資產，而年長者則偏好保守投資的看法，千禧世代（泛指1981年至1996出生者）的投資人，現在約27歲至42歲的民眾其實正熱衷於投資債券ETF，熱愛程度甚至超過較年長的X世代和更長一輩的嬰兒潮世代，其中還有高達51%的千禧世代受訪者計劃要投資債券ETF。投信法人則說明，30、40歲左右的年輕人，成長以來，經歷過2008年的全球金融海嘯、2018年美中貿易戰、2019年底爆發的新冠疫情及2022年俄烏戰爭等多次經濟動盪，影響其投資方式也相對保守，加上今年債券價格跌落至近20年來的低點水準，更吸引投資人看準時機搶進債券ETF。

國泰10Y+金融債ETF（00933B）經理人鍾郁婕說明債券ETF受到年輕世代青睞的兩大原因，第一是ETF 資產由保管銀行獨立保管，資產受到保護，同時ETF經理費低廉、持股資訊相當透明，且能運用一籃子股票或債券長期追蹤指數表現，這幾年來因為其多項優點，在台灣市場規模及受益人數皆快速成長，截至9月底，台灣ETF市場資產規模已超過3.25兆，受益人數突破753萬人，已是大眾熟悉的重要投資工具 。

其二是今年債券殖利率動輒達到4~5%以上，吸引許多散戶投資人進場，以00933B為例，近期指數的殖利率已達6.3%（截至11/3），遠高於近10年平均殖利率約4.3%，加上00933B為全台唯一一檔「月配+平準金」的債券ETF，布局風險極低的全球金融債等多重優勢，也是吸引年輕族群買進存債的重要考量，再加上目前債券價格仍是大幅折價，一旦明年開始進入降息周期，債券價格的上揚幅度相當可期，建議投資人定期定額長期投資，以時間累積債息報酬，再等資本利得。

此外，針對投資人急欲了解第四季是否為債市投資的時機點，國泰投信ETF研究團隊指出，11月FOMC會議上周剛開完，如市場預期將基準利率維持在5.25-5.50%不變，是本輪升息循環以來第二次暫停升息，聯準會兩度喊出暫停升息，市場共識目前為本次升息循環終點，明年啟動降息循環，債市有望打破近幾個月的陰霾，重啟多頭趨勢，00933B價格自10/19掛牌日的14.68元，昨日(11/6)已上漲至15.24元，目前00933B規模已從成立時的94億元，快速上升至111億元，成長約18%，掛牌後受益人亦增加逾4,200人，是市場中的熱門債券ETF首選。

00933B國泰10Y+金融債ETF 債券ETF

延伸閱讀

00929「這件事」好誇張150天就達成！ 她：投資ETF獲利不難買在高點也別怕

南韓放空禁令 連台網友也想買了！PTT預言：最後的行情開跑了

00878配息0.35元想月領一萬股息需存多少？ 他：不用100張！

00878維持成立以來最高配息金額0.35元！ 他：表現好…真的是越存越開心

相關新聞

00933B掛牌就跌破15元…上周漲回來了！ 全台唯一「月配+平準金」債券ETF

30、40歲左右的年輕人，成長以來，經歷過2008年的全球金融海嘯、2018年美中貿易戰、2019年底爆發的新冠疫情及2022年俄烏戰爭等多次經濟動盪，影響其投資方式也相對保守，加上今年債券價格跌落至近20年來的低點水準，更吸引投資人看準時機搶進債券ETF。

00935能直觀理解成「科技版的0050」！ 專家分析8資訊和特點：這ETF後市表現會不錯

前陣子「AI」一度跌成「BI」後，居然還有人關心科技型ETF？

00929「這件事」好誇張150天就達成！ 她：投資ETF獲利不難買在高點也別怕

00929這成績真的會讓前面的老大哥、後進者很大的壓力耶！

00878維持成立以來最高配息金額0.35元！ 他：表現好…真的是越存越開心

00878這次依舊配出0.35元，隨著淨值來到19至20元上下，推測後續配息數字有機會更加穩定，有望「複製貼上」維持配出0.35元的水準，鎖定7%殖利率水準同時，有機會從穩定6%晉升到7%俱樂部。

00692配息和報酬更勝0050！ 他：配1.062元單次的年化配息率7.00％

2023年11月1日，富邦投信官網配息公告，00692富邦公司治理，今年11月配息金額1.062元。

年輕人正夯存債熱潮！00933B 上周喊漲 投資人都笑了

投信法人則說明，30、40歲左右的年輕人，成長以來，經歷過2008年的全球金融海嘯、2018年美中貿易戰、2019年底爆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。