00935能直觀理解成「科技版的0050」！ 專家分析8資訊和特點：這ETF後市表現會不錯

有網友問，能不能聊聊00935這檔ETF的看法？

我很訝異，在這個高股息ETF蔚為主流的時代，加上前陣子「AI」一度跌成「BI」後，居然還有人關心科技型ETF。不過老實說，我也是一查才知道，原來是一檔新掛牌的商品。

稍微了解下，這檔名為野村台灣新科技的ETF，是野村投信第一檔在台發行ETF商品，為了快速理解，我整理了幾項投資人關心的基本資訊與亮點：

1.成分股50檔，範圍鎖定上市櫃「科技股」 2.一年調整2次，分別是4月與10月 3.經理費0.4%，與大多數科技類商品一致 4.篩選規則納入「研發費用佔營收比重」是核心特色 5.採市值加權，台積電為最高值股，占比近30% 6.2019年至今累積漲200%，同期大盤105% 7.歷年第4季平均漲幅8%，優於大盤的4.86% 8.近5年指數殖利率約4.56%

我自己來看，這檔ETF特色算鮮明，雖然標榜投資一籃子前沿科技，如AI、機器人、大數據、金融科技等，給人滿滿的距離感；

不過說穿了，成分股大多都是股民最熟悉的，就TMD那些股票。對，不要懷疑，台積電（TSMC）、聯發科（MediaTek）、台達電（Delta）正是前三大成分股，其它像是聯電、緯創、日月光，我相信也都是大家聽過或叫得出名字的，所以這檔ETF又可以直觀理解成「科技版的0050」。

由於這檔名稱帶有「科技」，回測數據又明顯高出大盤一大截，所以通常股價也是最活潑的類型。 活潑有兩種，往上的活潑大家都很喜歡，往下的活潑沒人想看。所以這類ETF，發行在什麼時間點非常重要。

這幾年我統整出一個簡單的邏輯，只要「反市場情緒」，績效通常都不錯。例如2022年台股18000點，科技股熱度最高的時間點，要是當時買進科技股，後面幾乎都要被迫領息存股；反過來當你死了心連看也不想看的時候，通常行情又悄悄竄出來了。

目前就有點類似這個情況，這檔科技ETF我還是看新聞，才知道已經募集完甚至開始交易，說明當前市場對於科技股熱度相對冷清。

這種情況我直覺認為這檔ETF後市應該會有不錯的表現，加上接下來到隔年第一季，就歷史數據觀察台股一般也是上漲居多。所以我自己對於這檔ETF的後市，就當前時間點來看其實是相對樂觀的。

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