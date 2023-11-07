00878維持成立以來最高配息金額0.35元！ 他：表現好…真的是越存越開心
00878這次依舊配出0.35元，隨著淨值來到19至20元上下，推測後續配息數字有機會更加穩定，有望「複製貼上」維持配出0.35元的水準，鎖定7%殖利率水準同時，有機會從穩定6%晉升到7%俱樂部。
只能說00878這次真的是不負眾望、超乎預期！
身為知美目前唯一每月長期定期定額的高股息ETF，表現越來越好，真的是會越存越開心，根據證交所最新資料，00878也是台灣定期定額戶數最多的高股息ETF，定期定額人數超過20萬戶！
00878並非僅集中單一產業，換股周率低同時，歷來的費用率也低，長期投資起來更有感覺。
知美提醒，想要參與00878這次除息的朋友們，記得要在11/15買進或持有喔！（11/16為除息日）
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