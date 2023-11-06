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00878、0056都持有了能買00919嗎…還是選00929？ 他：輕鬆組每月高配息
高股息選哪檔？
認識爹的都知道，持有00878以一段時間了，不過最近真的有兩個超強黑馬來勢洶洶，那就是00919和00929，因此今天來做個大比拼！00929主打的就是月配息，但比起月配息，爹更愛00919的高配息！還能跟00878自組月月配！
00919 群益台灣精選高息ETF
爹認為00919的選股邏輯非常清楚簡單，一年就是兩次的選股模式，直接把高殖利率股票納入，簡單暴力！
篩選規則
市值：前300大股票(樣本檔數全台最多)
流動性：日成交值>8000萬
獲利能力：近四季ROE>0
調整持股
5月份
董事會宣告股利率後卡位精準高股息(排除當年度已除息完畢之股票)
12月份
透過前三季EPS表現計算成長率，推估明年殖利率高者提早佈局
：因此非常清楚就是抓殖利率高者來佈局，完全非常懶人法！
已有0056、00878的朋友怎麼辦？
非常巧！00919跟0056、00878除息時間直接錯開：
0056除息月：1、4、7、10
00878除息月：2、5、8、11
00919除息月：3、6、9、12
自組月月配就是這麼簡單。
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