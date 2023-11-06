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00878、0056都持有了能買00919嗎…還是選00929？ 他：輕鬆組每月高配息

聯合新聞網／ 蜜蜂爹
台股示意圖。本報資料照
台股示意圖。本報資料照

高股息選哪檔？

認識爹的都知道，持有00878以一段時間了，不過最近真的有兩個超強黑馬來勢洶洶，那就是00919和00929，因此今天來做個大比拼！00929主打的就是月配息，但比起月配息，爹更愛00919的高配息！還能跟00878自組月月配！

00919 群益台灣精選高息ETF

爹認為00919的選股邏輯非常清楚簡單，一年就是兩次的選股模式，直接把高殖利率股票納入，簡單暴力！

篩選規則

市值：前300大股票(樣本檔數全台最多)

流動性：日成交值>8000萬

獲利能力：近四季ROE>0

調整持股

5月份

董事會宣告股利率後卡位精準高股息(排除當年度已除息完畢之股票)

12月份

透過前三季EPS表現計算成長率，推估明年殖利率高者提早佈局

：因此非常清楚就是抓殖利率高者來佈局，完全非常懶人法！

已有0056、00878的朋友怎麼辦？

非常巧！00919跟0056、00878除息時間直接錯開：

0056除息月：1、4、7、10

00878除息月：2、5、8、11

00919除息月：3、6、9、12

自組月月配就是這麼簡單。

◎本文內容已獲 蜜蜂爹 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金 00929復華台灣科技優息ETF 季配息 月配息 0056元大高股息

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