00878又配0.35元獲肯定…但能持續多久？ 專家：可以到明年二月那次

國泰永續高股息00878在十月底初次決定配發0.35元之後，受到各方的肯定，但是有沒有人想過，到底00878可以配發這樣令人稱許的股息多久呢？

我們可以從國泰投信的官網上查詢到，11/3的淨值組成如圖所示：

這三者加起來就等於11/3日的淨值19.99元，而市價為20元，溢價為0.05％，看起來算合理。

然而0.81元的股利收入若是完全支付0.35元的話，其實可以支付兩次配息，扣掉這次11月的今年最後一次配息之後，再來就是明年的2月，等到明年第二次配息，也就是5月份的時候，屆時又要進入配息旺季，也就是「股利淨收入」開始補充彈藥的時機啦！

照這樣的循環，我不敢說00878每次配息都維持在0.35元，但是如果能運用一些資本損益平準金，也就是財產交易所得去支付配息的話，應該還是有機會落在0.3元上下的水準區間。只是到時候不曉得會不會被網友抨擊說，配出資本損益平準金那麼多，就不能稱為「高股息」這樣的ETF名號了。是說，人家的公開說明書也指出，在某些條件下，資本損益平準金也是可以當作分配的。

其實就看大家用什麼角度去看事情，我大部分股市的收益是來自於股息，但是不代表100％都是股息收益，我還是會看時機加減做些價差。

目前還是會抱持著正向的看法去期待。不知道大家怎麼想的呢？

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