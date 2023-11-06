00934是「市值型的高股息ETF」？ 專家提4點：績效不可能接近於大盤
「00934中信成長高股息ETF」
今天（26日）看到一篇新聞內容是分析幾檔月月配息的高股息與債券ETF比較，裡面有兩檔較新的ETF，分別是00934（中信成長高股息ETF）與00936（台新台灣永續高息中小型ETF），裡面有些內容我有不同意見，這邊簡單做分享。
其中一段寫到，『能接受高風險的人選00929、00936，想跟大盤接近就好就選00934，保守對風險厭惡的人選00933B。』但我認為00934的績效很難跟大盤接近，從他的選股邏輯就知道不太可能接近。
首先，00934是一檔高股息ETF，光是高股息訴求的ETF，就不太能期待他的績效會跟大盤接近，不太可能想要領年殖利率超過7%的現金股利，又要股價有跟大盤一樣的成長性，沒有這麼美好的事情。
第二，從其選股邏輯也能看出，他每年更換兩次成分股，一次是選每股營業收入與稅後EPS比較高的，另一次是選近一年殖利率與近五年填息天數比較好的，這兩個選股條件都跟市值無關，與大盤脫離。
第三，這檔ETF有限制每一檔成份股的權重不能超過7%，要分攤掉成份股集中的風險，光這一點就不可能讓績效與大盤接近了，大盤的台積電權重約27%，只要台積電漲多，這檔ETF的績效根本不可能跟上，而且這檔ETF根本沒有台積電。
第四，這檔ETF的電子/半導體/電子通路的權重總和，目前超過80%，也是一檔績效非常依賴電子產業景氣好壞的ETF，尤其前十大成份股有6檔是半導體業，占了權重36%，產業分散的程度不高。
基於以上四點，就可預期，這檔ETF的績效表現，不太可能接近於大盤。
還有一點比較有趣的，這是一檔沒有收益平準金的每月配息ETF，我們知道台股的股息發放高峰是7～9月，如果沒有收益平準金，投資人就不該期待每個月領到的配息都很接近，像是00929那樣，如果你是希望每個月有穩定收入/加薪的感覺，這一檔可能會讓你失望了。
還有一檔沒有收益平準金的月配高股息ETF是00936，這檔ETF只從市值50大以後的中小型股挑選，同樣會有每個月配息不穩定的情況，而且只挑中小型股，股價的波動就會更大。
如果是想要股價波動小，可以好好領股息的投資人，會比較建議去看00878或00713這類的高股息ETF，雖然是季配息，但股價與配息「相對」穩定，而不是去挑00929、00934、00936這種股價波動更高的ETF。
若你真的很在意月月配息的話，更好的選擇應該是債券，債券本來就是每個月配息，而新聞中提到的00933B是國泰10Y+金融債ETF，屬於一檔10年期的中期公司債券ETF，表現好壞受金融市場影響很大。
這檔債券型ETF比較特別的是，他也採用了收益平準金的機制，每個月的配息應該有滿高的機會可以比較平穩，但如果又發生一次金融海嘯，金融債受傷也會是最慘烈的，在高息的環境下，不可不慎。
好，以上我一次得罪光了！希望券商在狂推一系列的月月配高股息ETF的同時，也可以回頭考慮一下推出一檔市值前150大或甚至是250大的市值型ETF，來取代0050吧。
◎本文已獲 雨果的投資理財生活觀 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言