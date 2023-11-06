00934是「市值型的高股息ETF」？ 專家提4點：績效不可能接近於大盤

今天（26日）看到一篇新聞內容是分析幾檔月月配息的高股息與債券ETF比較，裡面有兩檔較新的ETF，分別是00934（中信成長高股息ETF）與00936（台新台灣永續高息中小型ETF），裡面有些內容我有不同意見，這邊簡單做分享。

其中一段寫到，『能接受高風險的人選00929、00936，想跟大盤接近就好就選00934，保守對風險厭惡的人選00933B。』但我認為00934的績效很難跟大盤接近，從他的選股邏輯就知道不太可能接近。

基於以上四點，就可預期，這檔ETF的績效表現，不太可能接近於大盤。

還有一點比較有趣的，這是一檔沒有收益平準金的每月配息ETF，我們知道台股的股息發放高峰是7～9月，如果沒有收益平準金，投資人就不該期待每個月領到的配息都很接近，像是00929那樣，如果你是希望每個月有穩定收入/加薪的感覺，這一檔可能會讓你失望了。

還有一檔沒有收益平準金的月配高股息ETF是00936，這檔ETF只從市值50大以後的中小型股挑選，同樣會有每個月配息不穩定的情況，而且只挑中小型股，股價的波動就會更大。

如果是想要股價波動小，可以好好領股息的投資人，會比較建議去看00878或00713這類的高股息ETF，雖然是季配息，但股價與配息「相對」穩定，而不是去挑00929、00934、00936這種股價波動更高的ETF。

若你真的很在意月月配息的話，更好的選擇應該是債券，債券本來就是每個月配息，而新聞中提到的00933B是國泰10Y+金融債ETF，屬於一檔10年期的中期公司債券ETF，表現好壞受金融市場影響很大。

這檔債券型ETF比較特別的是，他也採用了收益平準金的機制，每個月的配息應該有滿高的機會可以比較平穩，但如果又發生一次金融海嘯，金融債受傷也會是最慘烈的，在高息的環境下，不可不慎。

好，以上我一次得罪光了！希望券商在狂推一系列的月月配高股息ETF的同時，也可以回頭考慮一下推出一檔市值前150大或甚至是250大的市值型ETF，來取代0050吧。

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