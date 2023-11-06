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00929月配ETF本周規模將破千億？ 他：成立不到五個月受益人數達44萬多

聯合新聞網／ 知美Jimmy
台股示意圖
台股示意圖

00929規模即將破千億

Hello大家好，我是知美。

2023年11月03日，00929復華台灣科技優息，基金資產淨值來到992億6364萬元。

本周有望成為全台第四檔，規模破千億的台股股票型ETF。

成立時間短短不到5個月，受益人數累積44萬6741人。

00929身為全台首檔月配高股息ETF，目前已經連續五個月，配發0.11元現金股利，年化配息率維持在維持在8%上下。

本周規模是否能順利破千億？讓我們拭目以待！

◎本文內容已獲 知美Jimmy 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00929復華台灣科技優息ETF 月配息

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