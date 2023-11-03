聽新聞
test
0:00 / 0:00
「黃藍燈」還觀望…難怪賺錢與你無關！ 專家：嫌0050太貴那就買親兒子00850
藍燈會怕、黃藍再觀望，難怪賺錢都跟你沒關係
說到這個景氣燈號投資法，老師我可是出了一整本書「ETF大贏家」，來告訴你怎麼做；可是啊，實際的狀況常常是這樣，紅燈時信誓旦旦的說：遇到藍燈千載難逢肯定要進場！實際上真讓你遇到藍燈時，通常是嚇到不知所措，一直告訴自己低點還有更低。
好吧，你說剛開始轉藍燈時肯定還會有低點，我不否認這可能性很高，那現在是藍燈轉黃藍燈，燈號從最低部翻轉上來，總可以投入了吧？
嫌0050太貴？沒問題，那00850這個元大投信的親兒子總行了吧，這檔我從一開始上市時，就講過他可以當成0050的替代品，黃藍燈開始投入的話，勝率與績效都幫你整理好在下表內，有興趣自己參考吧！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言