快訊

藍白合有進展？柯文哲鬆口：民調勝負在誤差範圍「願當副手」

出國遇意外事故不一定理賠？疫後旅平險大改版 保戶必知4改變

影／新店狗狗分屍案逆轉？動保處赴現場：初步研判是山羌不是狗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「黃藍燈」還觀望…難怪賺錢與你無關！ 專家：嫌0050太貴那就買親兒子00850

聯合新聞網／ 股魚
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

藍燈會怕、黃藍再觀望，難怪賺錢都跟你沒關係

說到這個景氣燈號投資法，老師我可是出了一整本書「ETF大贏家」，來告訴你怎麼做；可是啊，實際的狀況常常是這樣，紅燈時信誓旦旦的說：遇到藍燈千載難逢肯定要進場！實際上真讓你遇到藍燈時，通常是嚇到不知所措，一直告訴自己低點還有更低。

好吧，你說剛開始轉藍燈時肯定還會有低點，我不否認這可能性很高，那現在是藍燈轉黃藍燈，燈號從最低部翻轉上來，總可以投入了吧？

嫌0050太貴？沒問題，那00850這個元大投信的親兒子總行了吧，這檔我從一開始上市時，就講過他可以當成0050的替代品，黃藍燈開始投入的話，勝率與績效都幫你整理好在下表內，有興趣自己參考吧！

◎本文內容已獲 股魚-不看盤投資 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

0050元大台灣50 00850元大臺灣ESG永續 ETF 景氣燈號

延伸閱讀

00934、00878、0056三檔高股息ETF怎麼選？ 逢低更該進場：分配資金做好配置

00900配息0.224元…想月領一萬需多少成本？ 他估算：要有13X張

台幣會貶到33元…楊金龍不信？PTT曝真話！只有他們賺飽飽

0056、00878「只能擇一」該選誰？專家：看你要穩定還是拚AI

相關新聞

「黃藍燈」還觀望…難怪賺錢與你無關！ 專家：嫌0050太貴那就買親兒子00850

你說剛開始轉藍燈時肯定還會有低點，我不否認這可能性很高，那現在是藍燈轉黃藍燈，燈號從最低部翻轉上來，總可以投入了吧？

006208配息0.861元…「這天」前買進！ 專家：市值型ETF好處就是能利用波動多加碼

在台股有兩檔有名的ETF，同時追蹤臺灣五十指數，一個是老大哥0050元大臺灣五十，另外一個被稱為雙胞胎弟弟的006208富邦臺灣五十。

有150萬在股市裡怎配置？ 她「ETF三份」：0050、0056、00757分批投入又分兩方式

如果150萬資金分三等分，就是每種類型各50萬。

0056、00878、00919與00929月領一萬股息需多少本金？ 她估算：最低154萬

本文分享四檔熱門高股息ETF，0056、00878、00919與00929，計算平均每月領息1萬元，各別需要投入多少本金。

0056、00878「只能擇一」該選誰？專家：看你要穩定還是拚AI

2023年已經來到尾聲，一年已經過了十個月，年初的0056、00878也沒人料想得到，五月份一個AI大風就把這兩檔ETF吹了起來...

00900配息0.224元…想月領一萬需多少成本？ 他估算：要有13X張

2023年11月1日，富邦投信官網配息公告，00900富邦特選高股息30，今年第四季季配息金額0.224元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。