「黃藍燈」還觀望…難怪賺錢與你無關！ 專家：嫌0050太貴那就買親兒子00850

藍燈會怕、黃藍再觀望，難怪賺錢都跟你沒關係

說到這個景氣燈號投資法，老師我可是出了一整本書「ETF大贏家」，來告訴你怎麼做；可是啊，實際的狀況常常是這樣，紅燈時信誓旦旦的說：遇到藍燈千載難逢肯定要進場！實際上真讓你遇到藍燈時，通常是嚇到不知所措，一直告訴自己低點還有更低。

好吧，你說剛開始轉藍燈時肯定還會有低點，我不否認這可能性很高，那現在是藍燈轉黃藍燈，燈號從最低部翻轉上來，總可以投入了吧？

嫌0050太貴？沒問題，那00850這個元大投信的親兒子總行了吧，這檔我從一開始上市時，就講過他可以當成0050的替代品，黃藍燈開始投入的話，勝率與績效都幫你整理好在下表內，有興趣自己參考吧！

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