006208配息0.861元…「這天」前買進！ 專家：市值型ETF好處就是能利用波動多加碼

在台股有兩檔有名的ETF，同時追蹤臺灣五十指數，一個是老大哥0050元大臺灣五十，另外一個被稱為雙胞胎弟弟的006208富邦臺灣五十。

富邦臺灣五十公佈第二次配息，金額為0.861元，除息日落在11/16日，要參加除息的投資人就要在前一天11/15買進。 如果006208加上前一次的配息1.352元，今年總共配息2.213元，如果以近期約72元上下的股價計算，其實整年度的殖利率不是很高，約3％左右。

臺灣五十指數的成份股是臺灣前五十大市值的公司，屬性上是市值型指數，特性是和台股大盤走勢貼近，而台股運作至今，走勢從左下往右上偏移行進，換句話說就是穩定向上，但是持有人需要等待時間發酵就是了！

市值型ETF不像高息型ETF可以在短時間內從股息拿到獲利，但「穩定」就是他最大的特色，持有人不必為了一時的波動而煩惱，反倒是可以利用波動再多加碼，實現用同樣的錢買進更多股數的策略。

又或者投資人可以考慮入手一些高息型ETF，然後再將配息轉入市值型ETF享受長期增長的策略，這樣既不會去睡公園，也可以彈性運用手上的資金。

最後還是老話一句，多看看大家的操作方式和分析，找出適合自己的方式才能夠接受，才能夠享受投資的樂趣啊！

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