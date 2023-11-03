0056、00878、00919與00929月領一萬股息需多少本金？ 她估算：最低154萬
「年領20萬股息要存幾張00878？」
「0056跟00919怎麼搭可以月領3萬股息」
「要多少本金買00929才能每月加薪1萬元？」
雷龍收到許多高股息相關私訊，由於問的問題類似，但排列組合方式實在太多了，這邊統一給基底，大家可以憑喜好任意調配喔！
本文分享四檔熱門高股息ETF，0056、00878、00919與00929，計算平均每月領息1萬元，各別需要投入多少本金。
由於00919跟00929都是今年上市，並無完整的全年配息數據，故皆取今年已配股息來推算年平均股利。
由圖表可知
0056
年平均現金股利為2.2元/股，月領1萬所需張數為55張：
[(12月X10,000元/月）/（2.2元/股X1,000股/張）］=54.5取55
以10/19收盤價33.65推算：
［55張X（33.65元/股X1,000股/張）］=185.07萬，所需成本需186萬元。
00878
年平均現金股利為1.19元/股，月領1萬所需張數為101張：
[(12月X10,000元/月）/（1.19元/股X1,000股/張）］=100.8取101
以10/19收盤價20.02推算：
［101張X（20.02元/股X1,000股/張）］=202.2萬，所需成本需203萬元。
00919
年平均現金股利為1.62元/股，月領1萬所需張數為75張：
[(12月X10,000元/月）/（1.62元/股X1,000股/張）］=74.07取75
以10/19收盤價20.5推算：
［75張X（20.5元/股X1,000股/張）］=153.7萬，所需成本需154萬元。
00929
年平均現金股利為0.66元/股，月領1萬所需張數為182張：
[(12月X10,000元/月）/（0.66元/股X1,000股/張）］=181.8取182
以10/19收盤價17.33推算：
［182張X（17.33元/股X1,000股/張）］=315.4萬，所需成本需316萬元。
想靠這四檔ETF每月自動加薪1萬元，以現在股價來說，約需要154～316萬元的成本。
但由於股利與股價受市場波動影響，本文為推算方式而非實際金額，數據僅供參考，投資人應審慎評估並盈虧自負！
本篇僅記錄分享，沒有任何投資建議，切勿跟單
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