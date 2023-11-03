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0056、00878、00919與00929月領一萬股息需多少本金？ 她估算：最低154萬

聯合新聞網／ 雷龍慢步
台股示意圖。本報資料照
台股示意圖。本報資料照

「年領20萬股息要存幾張00878？」

「0056跟00919怎麼搭可以月領3萬股息」

「要多少本金買00929才能每月加薪1萬元？」

雷龍收到許多高股息相關私訊，由於問的問題類似，但排列組合方式實在太多了，這邊統一給基底，大家可以憑喜好任意調配喔！

本文分享四檔熱門高股息ETF，0056、00878、00919與00929，計算平均每月領息1萬元，各別需要投入多少本金。

由於00919跟00929都是今年上市，並無完整的全年配息數據，故皆取今年已配股息來推算年平均股利。

由圖表可知

0056

年平均現金股利為2.2元/股，月領1萬所需張數為55張

[(12月X10,000元/月）/（2.2元/股X1,000股/張）］=54.5取55

以10/19收盤價33.65推算：

［55張X（33.65元/股X1,000股/張）］=185.07萬，所需成本需186萬元。

00878

年平均現金股利為1.19元/股，月領1萬所需張數為101張

[(12月X10,000元/月）/（1.19元/股X1,000股/張）］=100.8取101

以10/19收盤價20.02推算：

［101張X（20.02元/股X1,000股/張）］=202.2萬，所需成本需203萬元。

00919

年平均現金股利為1.62元/股，月領1萬所需張數為75張

[(12月X10,000元/月）/（1.62元/股X1,000股/張）］=74.07取75

以10/19收盤價20.5推算：

［75張X（20.5元/股X1,000股/張）］=153.7萬，所需成本需154萬元。

00929

年平均現金股利為0.66元/股，月領1萬所需張數為182張

[(12月X10,000元/月）/（0.66元/股X1,000股/張）］=181.8取182

以10/19收盤價17.33推算：

［182張X（17.33元/股X1,000股/張）］=315.4萬，所需成本需316萬元。

想靠這四檔ETF每月自動加薪1萬元，以現在股價來說，約需要154～316萬元的成本。

但由於股利與股價受市場波動影響，本文為推算方式而非實際金額，數據僅供參考，投資人應審慎評估並盈虧自負！

本篇僅記錄分享，沒有任何投資建議，切勿跟單

◎本文內容已獲 雷龍慢步 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

0056元大高股息 00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金 00929復華台灣科技優息ETF

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