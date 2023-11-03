0056、00878「只能擇一」該選誰？專家：看你要穩定還是拚AI

個股比較

2023年已經來到尾聲，一年已經過了十個月，年初的0056、00878也沒人料想得到，五月份一個AI大風就把這兩檔ETF吹了起來，廣達直接飆漲161.41%，0056累計漲幅繳出近三成的28.7%，00878也有近兩成的20.59%，相對於加權指數13.18%，可說是直接海放台股平均值。但其實AI族群也不是一路順風，前陣子廣達才剛衝上240%以上的漲幅，最新收盤則收斂到161.41%，消風接近一倍的漲幅，這當然是「成也AI、敗也AI」。反過來說，最近AI族群開始逆風，那麼原本跟著吃香喝辣的兩檔「56」、「78」當然也得跟著收斂一些，但如果接下來繼續殺AI，那麼你就要注意兩檔AI概念ETF的抗跌性了，才不會年初賺翻卻在年底吐光，虎頭蛇尾的績效可不妙，這兩檔AI概念ETF的近況又是如何？我打算用三個重點馬上告訴你。

近一個月誰最抗跌？

個股比較

先不論什麼0056持有AI股兩成，或者00878持有AI股四成，反正就是都有AI成分股，我們就直接看廣達近期走勢，直接對照這兩檔ETF的連動度，遇到這種下殺盤，連動性當然是越低越好。拉開近一個月走勢來看，廣達下殺21.09%，0056拉回6.76%，00878修正4.32%，結果AI持有四成的00878抗跌能力更好。反過來思考，00878有六成不是AI股，而0056則高達八成不是AI股，整個ETF還有一堆股票，所以漲跌當然也不一定只會受到AI股影響，所以從整體表現來看，00878抗跌程度是優於0056的。

基金淨值穩健度觀察

再從淨值角度來看，穩定性也相當重要，因為ETF股價會跟著淨值走，而淨值的組成也會影響穩定度，我們分別來看這兩檔ETF的組成。

0056

0056基本面額佔比約76.66%，這代表的是本金，至於收益平準金就是為了穩定配息，所以這筆錢也算是本金之一，目前佔比約15.03%，再來是資本損益平準金，這就比較特別，裡面的資金指的是資本利得，包含已實現及未實現，換句話來說，這等於是ETF投資績效，當然會更浮動，如果從整體比重來看僅有8.31%，所以如果從淨值組成來看，0056淨值影響主要來自持股本身以及本金，市場波動度對0056的資本損益平準金影響不到10%，相對穩健。

00878

換成00878來看，基本面額是76.1%，而收益平準金為4.11%，資本損益平準金則高居19.79%，從這一點也不難發現，為什麼00878會一直上漲？顯然就是來自AI成分股的資本利得上漲，進而帶動資本損益品準金增加至整體淨值約兩成，因此股價就跟著淨值而水漲船高了，但反過來說，如果AI行情一反轉，那麼00878的帳上資本利得或處分收益肯定也會受到影響，賣得好就發財，就像這陣子一樣，股價越飆越高，但如果來不及換股賣掉，資本利得就會變成「紙上富貴」。

如果從淨值穩定度來看，關鍵點就在資本損益平準金，0056在這個項目的淨值比重不到10%，穩定度當然就會勝過占比近兩成的00878了。

年化配息率對照

最後當然就是配息及年化殖利率，00878在稍早正式公告，第四季決議配發每單位0.35元，追平第三季，也讓00878超過百萬以上的受益人相當滿意，畢竟00878淨值的資本利得這麼高，拿出來配發給大家，也是共享獲利啦，當然是好事，如果以最新收盤價換算，00878的年化報酬率是6.35%，維持在過去6%的基本標準。

再看到0056，今年首度改成季配息，但認真說，他們是下半年才調整配息方式，所以全年也只配發兩次，「兩次配息」等於是一年份了，全年配發2.2元，年化報酬率則從第三季5.56%上升到第四季的6.91%。

兩檔ETF的全年配息都已經正式出爐，並雙雙站上6%大關，當然，AI成分股的功勞肯定是最大，不止貢獻基金淨值成長，更讓兩檔ETF賺到不少資本利得，再從2023年為單位對照，既然殖利率都有6%，那就是平手了，投資人都能賺到高股息，皆大歡喜。

穩定看56，AI拼78？

以近一個月的抗跌性來看，00878下跌幅度較小，但拉長則是00878表現更為震盪，原因今年五月開始，大盤變成AI盤，才讓00878忽高忽低。至於0056的AI成分相對少，漲幅就比較溫吞，但AI下殺就比較不需要擔心，相對穩健一些，而兩檔ETF淨值同樣受AI股牽動，但00878受影響的程度又更高些。先撇除選股邏輯或配息問題，這青菜蘿蔔各有喜好，而且年化配息都6%也沒什麼好比的，單純以抗跌及AI看好度來討論，若覺得短期內AI還有戲的投資人，又不想直接買廣達，造成自己投資高風險，那麽配置00878當然比較合理。反過來說，如果害怕崩盤或AI割韭菜，甚至目前手上早就有廣達、緯創、仁寶，那麽配置0056顯然比較適當。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：近一個月00878、0056誰抗跌？AI獲利貢獻多少淨值？