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郭哲榮買00687B倒賺165萬 網酸「解套當大賺」：是投五千萬賺15萬

聯合新聞網／ 綜合報導
郭哲榮投資美債賺錢。（美聯社）
郭哲榮投資美債賺錢。（美聯社）

摩爾證券投顧分析師郭哲榮累計已砸5000萬買美債ETF，他透露近日轉虧為盈、賺了165萬。PTT網友狠酸，「什麼好處都被郭哲榮撈到，付費給他的會員卻都沒有賺，氣不氣人？」

一名網友在PTT轉貼新聞指出，郭哲榮投資國泰20年美債（00687B）5000萬，本來賠150萬「現在賺15萬，直接倒賺165萬」郭還說，只要聯準會說不升息，或是釋出升息結束的訊息，就會直接噴出。

該網友無奈表示，郭哲榮賺到錢、賺到流量、賺到知名度，會員費又能收更多，什麼好處都被他撈到，反而是付費給他的會員什麼都沒有賺到，直呼「氣不氣人？」

其他人則留言「怎麼不帶會員買啊」、「相信折折，賠到骨折」、「不用買會員就能跟折折了阿，一切都預告在前」、「大賺165萬？難怪可以收這麼多會員」、「賺15萬還可以說成165萬喔」、「折折太厲害，打臉一堆人」、「無限攤平之術」、「原來損益可以這樣算？還有人賠錢嗎」、「倒賺這樣用，快笑死，這人果然是嘴上厲害」。

還有人留言「要看拆拆買啥跟著買，去當會員才會賠錢」、「3.3%？賺爛了」、「投5000w賺15w，好膩害喔」、「又一個解套當大賺」、「倒賺165萬是這樣算的？」、「5000萬實單操作，很厲害啊」、「相信哲哲，財富對折」、「恭喜會員大獲全勝！！但會員沒買美債etf」、「雙贏，就是拆拆贏兩次，收會費賺一次，買美債又賺一次」。

PTT 聯準會 00687B國泰20年美債 債券ETF 升息 降息

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