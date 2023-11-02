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00934兼顧息收與成長「月配ETF」…後市能期待？ 專家：回測過去指數貼近大盤

聯合新聞網／ 股添樂 股市新觀點
台股示意圖。圖／報系資料照
台股示意圖。圖／報系資料照

高股息ETF從一開始的年配息，近年來陸續調整為季配息，如今正式宣告跨入月配息的戰國時代。

1日台股高息ETF上架了一位新成員，名為中信成長高股息(00934)。

我認真算一下，不包含這檔的話，現在台股已經有多達14檔高息ETF，可以說，選一檔高股息ETF比快餐店點餐還困難。而且它們各自有著不同的編制規則，後進者要在這些商品中做出差異，真的不容易。

這檔00934最大膽的嘗試，也是最核心的特色，是採用了「換檔」的操作。實際運作的方式是，一旦進入除權息旺季，選股就偏重在「高股息」；而除權息後到了每年第4季至隔年第1季的電子旺季，選股就偏重在「成長」。

這個模式在所有高股息ETF當中應該找不到第2檔

雖然很有記憶點，不過我看完編製規則第一個疑問是，這樣切換有助於ETF的長期表現嗎？

就指數回測數據顯示，過去10年波動度近乎貼近大盤，但年化報酬有15.04%，高過大盤的11.93%。而週轉率意外只有30%~35%，並沒有成分股「大風吹」的情況

我知道，這個表現看在每年追求150%以上獲利的朋友眼裡，可能只能算是「盤整」。不過別忘了這是一檔高息ETF，這項數據意味著，承擔和大盤相同的風險，能拿到更優於大盤的總報酬

至於殖利率表現，雖然數據顯示近5年平均7.4%，不過我認為長期應該是接近6.5%~7%的水準會比較合理，不會偏離其他高息ETF的表現太多。

另外今年由於今年已經過了除權息旺季，首次配息是明年中的事情了。

總結以上，我認為這檔新的月配息ETF，雖然設計上是以存股為出發點，不過應該也會有明顯的價差空間。尤其目前時間點已進入第4季，這檔ETF一掛牌成分股就會偏向「成長」組合，如果台股能順利走出年末行情，後市是值得期待的。

也許你會問，那如果台股不順利呢？

答：就等明年配息吧

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00934中信成長高股息ETF 月配息

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