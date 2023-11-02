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00935選台股第四季進場有玄機…搭大選前上漲行情？ 專家：指數表現優異

聯合新聞網／ 陳重銘
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

ETF又有新兵要報到了！它的來頭可不小，是由台灣唯一擁有日資血統的野村投信發行的，全名為「野村台灣創新科技50 ETF」，代號00935，野村投信主要股東之一野村資產管理公司為日本最大ETF發行商(日本市佔約43.5%)，野村資產管理總管理資產超過6兆台幣。而且老師觀察到，野村投信的主動型基金，績效也非常得不錯。

00935的全名可以發現是聚焦在「創新科技」，最大特色是擁有多元題材，更能掌握創新科技主題。不像過去科技ETF往往侷限在單一某特定產業，不一定能即時趕上最新的科技創新潮流。00935囊括了11大科技創新產業，並且會每年審視一次主題，不斷汰舊換新來與時俱進。

根據聯合國科技與創新報告(2023年4月)，預估到了2030年，整體創新科技的市場規模將從1.5兆美元擴大至9.5兆美元，年複合成長率高達 20%！投資人可以藉由ETF(00935)，一次性地投資所有創新科技主題，除了能規避掉單一產業的風險，而且當科技趨勢出現輪動時，更能快速掌握投資的機會。

根據官網資料顯示，00935成分股的投資範圍涵蓋完整，不漏接各種機會。前十大成分股網羅台灣NO.1的科技龍頭：台積電、聯發科、台達電、聯電、日月光、緯創、欣興、瑞昱、智邦、聯詠。光是半導體產業就佔據7成左右，抓到了台灣科技的最強產業。

因為指數會決定ETF的成份股與權重，所以要說一下00935追蹤的「台灣創新科技50指數」：

市值：台灣上市櫃企業市值須達到新台幣50億元以上，才能列入成分股的選取池。

創新科技：屬於FactSet RBICS Level 6 創新科技次產業的相關營收占比必須大於50%。

財務指標：近四季營業利益必須大於0(本業要有賺錢)。

成長指標：研發費用佔營收比重排除最差25%與小於2%(有研發才有創新動能)。

動能指標：排除現價離52週高點最遠的10%股票(剔除股價沒有表現的股票)。

定期審核：每年2次進行成分股定期審核，以 4、 10 月的第 7 個交易日為審核基準日，每次選取50檔成分股。

收益分配：半年配。指數過去五年平均殖利率達4.56%，高於台灣加權指數、台灣電子類指數以及台灣50指數，不過成分股以科技股為主，所以主要目標是長期的資本利得(價差)。

避免過度集中：第一大股權重小於3成，前五大成分股權重合計小於65%。

科技始終來自於人性，不斷引領社會的進步並創造商機。從過去的網際網路、個人電腦、智慧型手機、平板、智慧穿戴裝置，到近期最夯的人工智慧(AI)，每一個新創產業的崛起，同時創造出許多的投資獲利機會。

現今處於科技業第4季的傳統旺季，根據過往統計，總統大選前也多有上漲行情。00935指數成份股都是創新科技尖端領域，正好提供科技股投資人的一個好選擇，歷年Q4時指數的表現也更有爆發力。(Bloomberg、台灣指數公司，2016~2022)。

◎本文內容已獲 不敗教主-陳重銘 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00935野村臺灣新科技50 ETF

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