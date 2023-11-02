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00878今年共配息1.24元創新紀錄！ 專家：可繼續安心定期定額

聯合新聞網／ 艾蜜莉
台股示意圖。圖／聯合報系資料照
台股示意圖。圖／聯合報系資料照

00878這次公布第一階段的配息0.35元，跟上一季一樣，都是季配息中最高的金額，也讓整年的合計股利1.24元創下紀錄，我知道應該會有大大想問，現在可不可以買？

還是要強調一下，這個問題要問自己喔！ETF我相信本身是沒問題的，難的是定期定額必須要長期維持，所以要能做好確實的規劃，而且確保未來幾年無論上漲、下跌，漲也買、低也買，維持初衷的買下去就可以開始了

那最近也有很多高股息ETF，除了我現在買的0056、00878、00713以外，有沒有其它檔可以買？這也是大大常常跑來問我的問題...

其實我買的都是經我評估適合我的，不過沒有買的也不一定代表就是不好。

建議評估的方向，最重要的就是ETF是怎麼選成份股？也就是選股邏輯是否是您覺得OK的？

再來就是費用率、追蹤誤差及股利多寡、配發方式…等，只要把這些納入評估，再搭配上述所說配合自己能確實執行的長期規劃，這樣才是確定可不可買，而且一定適合您的方法

◎本文內容已獲 艾蜜莉-自由之路 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00878國泰永續高股息 季配息 ETF 0056元大高股息 00713元大台灣高息低波

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