00933B低價、不會倒、殖利率穩定！ 專家提兩特點：難怪是今年募最好的ETF

受到中東地緣政治風險升溫，資本市場資金持續由股市轉向債市，近期債券價格也從谷底反轉。由於長債殖利率上升使金融情勢收緊，這是聯準會希望看到的結果，也意味著降低進一步升息的必要性。

根據FedWatch資訊，截至10/23，市場認為今年11月再升息一碼以上的機率為0%，而12月升息機率也僅有24.4%，顯示市場認定升息已逼近尾聲，明年轉為降息的共識不變。

但由於中東戰爭影響到原油價格，美國通膨仍有隱憂，預估利率將維持「更高、更久」，也表示投資人領取的債息將「更高、更久」。

之前和大家分享過「國泰10Y+金融債ETF(00933B)」，同樣具備「低價、不會倒、殖利率穩定」的特點，債券ETF也比金融股更穩健。同時00933B也是國內目前唯一具有「月配息+收益平準金」雙機制的債券ETF，所以它募集的成績非常好，是今年全市場募集最好的ETF，2023/10/23的規模也已經達到百億元！這檔00933B就是鎖定10年期以上的金融債，存續期間大概12年，長期的債券更會反映利率的變動，所以降息後也會有不錯的資本利得空間。

00933B在10/19掛牌上市，當天就爆出6.8萬張大量，登上債券ETF成交量冠軍，還刷新了債券ETF掛牌首日成交量的紀錄，可以看出投資人的喜愛程度，畢竟利率在歷史高點，債券的價格在相對低點，買進來領高息真的是不錯。而且00933B還是第一檔月月配加收益平準金的債券ETF，可以維持配息的穩定，發行價只有15元，難怪已經有3.3萬人買進了。

我仔細搜尋一下集保數字，發現持有00933B達50~100張的有1,403人，而持有100張以上的大戶，也有541位。因為受到聯準會升息影響，金融債殖利率近期飆到6.5%以上，相信不少人將00933B當作核心持股，穩穩領債息來當作每個月的現金流。相較於今年台灣金融股普遍配息不佳，00933B會更適合領息族。

除了00933B，最近也有幾檔股票月月配ETF要上市，很多人問我該怎麼選，00933B是月配息債券型ETF，相較於股票型ETF，我認為有兩個特點：

第一、債息更穩定：因為債券ETF的配息取決於債券的票面利率，長期都是固定的。然而股票ETF必須依據公司的業績與獲利，才能決定將來的股利政策，當然會影響ETF的配息，因此較可能浮動不穩。

第二、稅負優勢：儘管存金融股領股利不錯，但是領太多的話也是要繳補充保費跟所得稅，還是會有一點點心疼。幸好00933B的股利算是海外所得，在100萬以內免申報，個人單一年度基本所得額超過670萬元才需要繳稅，看樣子絕大多數00933B的投資人都是免所得稅的，這一點又勝過存金融股了。

預告一下，我11/14還約了00933B的美女經理人上我的Podcast節目，和大家分享一下這檔產品的特點，以及近期的債市狀況，如果對00933B有興趣的人，記得要收聽喔。

ETF不斷的推陳出新，先紮馬步學會基本功，你才可以優游於股海之中。

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