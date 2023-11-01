00929買在18元不用擔心！ 她：用閒錢累積部位…高點向下買均價也會不錯

為什麼929買在18元不用擔心

31日的收盤數字很有趣16001點，盤中還跌破萬六，希望大家沒有被嚇跑。

閒錢投資真的很重要！如果是用閒錢投資就比較不會擔心，心情不會受影響。

為什麼雪倫要這麼做？

我希望藉由我實際的案例跟大家分享，其實買在高點也不用緊張，從高點往下佈局，你的均價還是可以買得不錯，用閒錢慢慢買累積部位等到反彈的時候自然就有獲利。

投資獲利不難，難的是你能有毅力、信念繼續投資嗎？

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