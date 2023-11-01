00934開盤爆量 成交量高居 ETF 之冠
台股月配高股息ETF再添生力軍--中信成長高股息（00934）今(1)日掛牌上市，剛好遇上今天台股早盤反彈，00934開盤交易10分鐘就爆出3萬張大量，11點多時，成交量突破7萬張，早盤一度來到15.25元、上漲1.66%。
證交所表示，根據投信公司送件資料顯示，中信成長高股息ETF標的指數「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃優選成長高股息指數」（簡稱：臺灣優選成長高股息指數）是以台灣上市上櫃普通股為母體，經流動性以及指標篩選後，結合股息、成長以及品質等投資因子計算綜合分數，篩選出因子綜合表現佳之50檔股票。成分股以指數平滑法計算流動性指標搭配殖利率，進行分組加權；表彰兼具高股息、成長性與流動性之股票投資組合績效表現。
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