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00878＋00713是財經專家給媽媽的股票配置！ 選高股息ETF兩原因：有增值感

聯合新聞網／ 股添樂 股市新觀點
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

有版友詢問，75歲媽媽要將部分定存解約來投資ETF，希望我給點建議。

我的建議，首先務必讓75歲的媽媽了解定存和投資的差別。能接受風險，再看要投資什麼商品。

因為定存的利息是沒有風險的，是憑空多出來的。例如10塊的本金，拿到1塊的利息，資產合計就變成11元

不過投資的股息卻不是穩賺不賠的，因為10塊的股票，配了1塊的股息，股價剩9塊，資產合計還是10塊，前後是不變的。如果股價沒辦法從9塊漲回10塊(填息)，那就等於只是配本金給你

所以這位版友應該要先和長輩溝通，如果選擇投入股市，這筆錢是有可能發生帳面虧損的，畢竟沒有穩賺不賠的投資。像最近大盤放火，只有不正常的會漲，其它正常股票都要跌。如果能接受，再來規劃適合的商品與部位。

對於高齡長輩而言，我的經驗，波動大的可以直接剃除。因為大漲賺錢了，長輩心臟受不了；大跌賠錢了，換你良心受不了，所以波動越小越好、配息頻率越高越好，產業均衡、周轉率低，都很重要，最好還能具備長期往上動能。

綜合下來，績優的高股息ETF肯定是首選

一來配息穩定入賬，有安全感；二來股息普遍較定存利息高，有增值感。對於晚輩而言，形同有人幫忙分攤孝親費，可謂皆大歡喜的雙贏。

至於選什麼，這裡就舉股添樂他娘的配置來跟大家分享：

00878+00713。

配置了這個組合後，長輩笑容變多了，歡笑聲也多了，家庭關係從此和諧了不少。

878上市初期我就認為它是高股息ETF的第一梯隊，幾年下來觀察也確實沒有讓人失望，哪怕股價從今年高點22.8回落至今約19.5塊，統計今年以來漲幅依舊是優於大盤的26.5%。

最近878也預告了配息，和上一次相同維持0.35元的水準，換算下來殖利率差不多7%，作為長輩的持股組合，穩妥妥的沒問題。

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00878國泰永續高股息 00713元大台灣高息低波 ETF 季配息 孝親費 資產 晚輩

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