00878配息0.35元同上一季！ 他：難怪夯…年化配息率始終維持在6%以上

00878十一月配息金額0.35元

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國泰投信官網公告，00878國泰永續高股息，今年度第四季季配息金額0.35元，維持和上一季相同水準。

以31日收盤價格19.5元計算，季配息率1.79%，年化配息率高達7.18%！

本次收益分配除息日期：11月16號 本次收益分配發放日期：12月12號

全台受益人數最多，高股息人氣王ETF，00878國泰永續高股息夯在哪？

00878自從加入收益平準金制度後，不論是2022年經歷市場空頭，股價一路從19.75元下跌到16.77元。

或是2023年經歷AI熱潮，股價一路從16.77元上漲到21.43元。

年化配息率始終維持在6%以上的穩定水準，經歷過市場多頭、空頭考驗，同時能夠維持穩定配息率。

難怪00878國泰永續高股息，能夠成為全台第一檔受益人數突破百萬ETF。

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