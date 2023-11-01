00878預計配息0.35元…今年共發出1.24塊！ 專家：20以下是可以看狀況買進的

高股息狠角色之一，國泰永續高股息00878公佈今年最後一次配息，11月第四季預計發放0.35元！日期訂在11/16日。

綜合前三次分別發0.27元、0.27元、0.35元，今年00878總共配發1.24元，如果以31日收盤價19.5元來說，今年殖利率約落在6.3％！以現階段的環境來說，20元以下都是可以看狀況買進的時機！

後起之後當然很多，但是目前以配息的穩定度和選股邏輯來說，00878似乎比較切合我的想法，可是不排除會再挑其他標的，如果有我認同的標的，再來跟大家分享，目前就繼續努力吧！

大家覺得00878近期的表現如何啊？

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