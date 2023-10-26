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00878會受金融股影響配息、AI股恐被換掉？ 專家：擔心這些都很有事
最近上節目常被問關於00878 即將換股的看法，說網友充滿各種焦慮。主持人列了一堆問題給我：
1.AI換股怎麼看？
2.金融股發不出股息 00878怎麼辦？
3.會不會納入景氣循環股破壞績效？
這些都很有事，問題都不是聚焦在產品策略上，都已經是買ETF，產品內建交易策略是不知道嗎？
這又不是主動式產品，經理人會去判斷趨勢，被動式產品，策略怎麼寫就決定了會怎麼換股。
以AI股為例，不論怎麼換都會被罵
狀況1：AI股一直漲，殖利率下降被換掉。投資人大罵這檔產品是白癡設計，怎麼會將績效往上噴的股票換掉
狀況2：AI股一直跌，殖利率維持高檔，不換股繼續持有。投資人大罵這檔產品是白癡，怎麼一直跌的股票不換掉還一直抱
有沒有發現問題在哪？換股換的好不好的結論，是由當下投資人的期待所決定。覺得成分股會繼續漲卻換掉了，這產品有問題看不出個股潛力、覺得成分股會繼續跌卻不換掉，這產品有問題看不出個股的題材失去動能。但問題是00878本來就是以殖利率當成主要換股基準的產品，漲多了殖利率下降就會被換掉這不是很正常嗎？
金融股不也是一樣的問題，股利發不出來成分股當然會被換掉，這有什麼問題嗎？要是明年金融股股利發放受限，全部都被換掉也不是不可能的，像是目前的成分股2883開發金就被熱烈討論會被換掉，理由很簡單他在2023年的現金股利為0、若繼續限制股利政策說不定2024年的股利也很低，那被移除也是理所當然的。畢竟他是以ESG＋股利分數加權來選股的，可沒說他是以金融股當成主要選股邏輯的。
所以說啊，換股會怎麼換，內建的選股策略就已經決定好了，與其擔心產品會怎麼換股，不如花點時間看看自己持有的ETF裡面的選股策略是怎麼寫的。不然啊，買了ETF還一天到晚罵換股換的不如預期，那自己買個股不就好了嗎？想換想持有都自己決定，肯定就不會有問題了嘛！
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