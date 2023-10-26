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15多塊的00878難道不是高股息ETF嗎？ 專家用這招：進退皆可、想輸都難
避其銳氣，擊其惰歸
縱觀古往今來，天下事合久必分，分久必合。盛極必衰，否極泰來。股市又何嘗不是如此？
股市主力在各類股間輪動，熱錢湧進便瘋漲，浪潮退卻就修正，一如漲退潮，有其規律，只是這規律的周期比潮汐長，也許要1年、2年，甚至3～5年。
以小車的持股為例：
2021年六百多元的台積電炙手可熱，為何2022年379.5元的台積電卻乏人問津呢？
2022年金融瘋漲，若覺得44元的官股模範生兆豐金優質，難不成現在36.85元的兆豐金表現就不優秀嗎？
2023年AI崛起，37.25元的0056、22.89元的00878的配息讓人心動，那2022年10月23.31元的0056、15.5元的00878 難道就不是高股息ETF？
幾個月前敢買81.2元的南亞，莫非現在63.1元就不是同一家公司？
好公司只要營運不變、產業護城河還在，好ETF的選股策略沒改，其價格的起伏終歸是潮起潮落罷了！
我們除了看清這些起伏的真相外，買股還須「避其銳氣，擊其惰歸」，與市場買股風氣背道而馳，避開風頭正旺的標的，購買價格向下修正的優質股。
不須空手等待底部，只要將資金分批進場累積股數即可，也許無法全部買在底部，至少持有均價不易在高點套牢，進可賺價差，退可安心領息，想輸都難。
友情提醒：僅限優質股喔！
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