月配選00929最省事…但風險遠高過00907+00930！ 專家：報酬與波動皆勝00878

國內高股息ETF規模已經突破七千億元大關，代表不少投資人傾向透過領息來為自己加薪。再加上季配息、雙月配、月月配等配息策略不同性，讓投資人能夠透過多元的方式來組合出適合自己的「月月配組合餐」，每個月都能夠穩定領息，不只是能取代將錢放在銀行，也能夠有著賺取價差的機會。

不過也因為市面上共有16檔高股息ETF，其配息政策、篩選機制及投資產業等不同，投資人已然出現選擇障礙的現象。之前老牛介紹過月月配息的復華台灣科技優息(00929)ETF，但因投資產業相對集中，承受風險也會相對變高，因此透過多檔ETF來搭成月月配組合餐，之前也介紹過「元大月月配三劍客：0056+00713+00850」的ETF投資組合。

老牛今天再來只用兩檔「永豐優息存股(00907)+永豐ESG低碳高息(00930)」搭成月月配組合餐；不只是價值+成長 營養超均衡，高利、低碳、ESG產業超級搭哦！

永豐優息存股(00907)

基本介紹

00907投資景氣循環中穩定的產業，以民生必需產業為主，再加上獲利穩、配息穩之優質條件。其產業配置以價值為主，傳產比重為64.36%、金融比重為35.64%。前十大成分股中，以長榮、萬海、大成鋼、儒鴻、統一、寶成，均為傳產股，占比約為32%；金融股則是永豐金、中信金、上海商銀、兆豐金，占比約為16%。

永豐ESG低碳高息(00930)

基本介紹

00930是首檔專注低碳企業的台股高息ETF，也就是投資兼具ESG、低碳競爭力的高殖利率企業。可以發現產業配置以成長為主，電子比重為83.5%、傳產比重為11%、金融比重僅為2.9%。前十大成分股中，幾乎都是電子股，占比約為46%。

靈活搭出月月配

由於永豐ESG低碳高息(00930)是單數月除息、偶數月領息。而永豐優息存股(00907)則是偶數月除息、單數月領息，所以兩檔ETF搭配出月月配組合餐，則可創造月月領息，理財更輕鬆。當然，兩檔互相搭配的好處多多，就繼續聽老牛講下去。

64配：報酬更高波動更低

近期股市進入高檔震盪，存股要能夠抱的安心，所追求的是在空頭時波動低，並且在多頭回歸時報酬更高。而00930以電子族群爲主，00907則集中在金融及傳統產業。因此將兩檔ETF形成的投資組合，就可以同時涵蓋到電子、金融及傳產股。6成的電子股倚靠成長潛力拉高報酬率，而4成傳產金融比重來降低投資組合的整體波動。符合老牛所喜愛的「6成攻擊、4成防禦」的投資比重。

根據約過去五年歷史回測數據可以看到，如果是以6成資金配置在00930(特選臺灣ESG低碳高息40指數)，而4成資金配置在00907(特選臺灣優選入息存股指數)，其平均年化報酬率高達16.14%，平均年化波動度則為14.36%。結果勝過00878(MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數)。

所以除了採用60%/40%配的投資組合，除了報酬更高、波動更低之外，也達到產業分散及配息優的效果，當然能抱得更安心！

老牛總結

投資人偏好投資高股息ETF，從季配息到月配息，從投資電子產業到傳產金融業。16檔高股息ETF已經令人眼花撩亂搞不清楚；如果能巧妙運用ETF月月配組合，不僅能夠享受到每月穩定的收益，還有機會在長期投資中實現更大的效益提升。

這次老牛與夥伴們分享，採用00907+00930兩檔ETF組成月月配，00907屬於價值型代表，00930屬於成長型代表，達成月月領息、產業分散、高殖利率的目標，其中金融、電子、傳產均有，這樣的月月配組合營養才夠均衡。並且與00878追蹤指數相比，其平均波動度較低，且平均報酬率較高。

投資必須先評估自己的風險承受和報酬目標，老牛喜歡的投資比重為「6成攻擊、4成防禦」，除了可以拉高多頭時的報酬率，在空頭時也能具備足夠的防禦性。今天介紹的「00907+00930月月配」就是符合這樣的投資策略，先確保資產的安全性和追求長期報酬的目標。

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