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00929、00934、00936、00933B月配ETF怎買？ 專家：能接受高風險這兩檔
月配息產品大爆發，投資人該怎麼選？
24日參加非凡小資理財藍圖節目，討論各種月配息產品適合哪種投資朋友來選擇，我將資料整理在下表來看：
在今年推出的月配息產品有四檔（三股一債）
股票型：00929、00934、00936
債券型：00933B
其中早推出的00929、00933B有平準金機制；00934、00936推出時遇到平準金議題，就先拿掉平準金來通過審查，按投信的說法是日後會視情況再補回來。
其實我們之前就有說過了，不需要平準金當成是妖魔鬼怪，他是對早期持有投資人的一種保障機制，不然遇到除息前短期規模暴增，一堆人跑進來會稀釋掉原股東的權益
而在這些產品中各自有特色，那投資人該怎麼來選擇呢？
我建議投資人可以先參考「風險等級」，投資商品大多有標示風險等級RR1～RR5；RR4大致上與大盤相符（0050屬於RR4），簡單分類如下：
RR5：高於大盤的風險
RR4：接近於大盤
RR1～RR3：小於大盤
投資人要先想一想自己屬於哪種人
能接受高風險：選00929、00936
想跟大盤接近就好：選00934
保守對風險厭惡：選00933B
你要是對自己的風險屬性不瞭解的話，可以找網路銀行的線上風險評測，就可以得到自己適合的風險屬性，瞭解後再來選就不會錯太多囉！
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