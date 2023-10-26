00929、00934、00936、00933B月配ETF怎買？ 專家：能接受高風險這兩檔

月配息產品大爆發，投資人該怎麼選？

24日參加非凡小資理財藍圖節目，討論各種月配息產品適合哪種投資朋友來選擇，我將資料整理在下表來看：

在今年推出的月配息產品有四檔（三股一債）

股票型：00929、00934、00936 債券型：00933B

其中早推出的00929、00933B有平準金機制；00934、00936推出時遇到平準金議題，就先拿掉平準金來通過審查，按投信的說法是日後會視情況再補回來。

其實我們之前就有說過了，不需要平準金當成是妖魔鬼怪，他是對早期持有投資人的一種保障機制，不然遇到除息前短期規模暴增，一堆人跑進來會稀釋掉原股東的權益

而在這些產品中各自有特色，那投資人該怎麼來選擇呢？

我建議投資人可以先參考「風險等級」，投資商品大多有標示風險等級RR1～RR5；RR4大致上與大盤相符（0050屬於RR4），簡單分類如下：

RR5：高於大盤的風險 RR4：接近於大盤 RR1～RR3：小於大盤

投資人要先想一想自己屬於哪種人

能接受高風險：選00929、00936 想跟大盤接近就好：選00934 保守對風險厭惡：選00933B

你要是對自己的風險屬性不瞭解的話，可以找網路銀行的線上風險評測，就可以得到自己適合的風險屬性，瞭解後再來選就不會錯太多囉！

◎本文內容已獲 股魚-不看盤投資 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。