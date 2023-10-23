0050、0056最佳進場點在何時？專家：任何一年投資只要持有過10年都不會賠錢

何時是最佳的進場點？以0050、0056來看，任何一年進場持有超過10年都不會賠錢，長期投資就是獲利的聖杯

這問題很多人都在問「何時進場才是最佳時間點？」這要看你的最佳是指什麼？

如果最佳是指能獲得正報酬，那可以參考下面整理的數據，以0050、0056為例（採淨值還原計算），從2007至2013年任何一年作為進場點，統計持有10年便賣出的話，績效狀況如何，是否會出現長期投資虧損的狀況？

從表格數據中可以發現，持有10年的話，這兩檔國民ETF都不會賠錢，若參考當時的燈號來看，還可以看出若是進場燈號屬於低迷，出場燈號屬於熱絡則報酬率會有更佳表現，這現象完全符合景氣燈號投資法的策略意義。

所以哪個時機點進場最好？要看你是長期投資還是短期投資：

短期投資：對我來講運氣成分很重 長期投資：統計數據的結果就在表中

10年看似簡單，持有過程可說是風風雨雨不斷，很考驗投資人的定性，但定性結果是好的，所以常有人問我長期投資的秘訣是什麼？

1.選擇持續增長的標的物 -ETF：看淨值（不想碰運氣選市值型） -股票：看市值（選績優股） 2.刪掉下單軟體 3.刪掉新聞APP 4.參加優質同性質討論群（理念相同、同溫層支持）

而以上的邏輯，我早早就濃縮成秘訣「不看盤投資」問我長期投資秘訣是什麼？看我發文使用的名稱不就是了嗎？

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