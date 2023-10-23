00878兩個月跌10％不值得存了嗎？ 專家：有機會對AI概念股「高歌離席」

00878最近從22塊跌回20塊，2個月跌10%。有人，說878變了，變得不再抗跌了，現在就是個失控的AI野獸，已經不值得存了。

說句公道話，878今年因為沾到AI題材，不少成分股從一年配5%的現金牛化身為一天漲5%的蠻牛，帶動878股價從年初16塊漲到最高22塊，波段漲幅46%。如今隨著AI題材降溫，股價跟著修正其實也算是合理，就算跌回20塊，今年漲幅仍高達30%，是非常驚人的數字。

很多人忽略，這批AI概念股不會永遠是878的成分股，一旦它們的配息跟不上股價，就非常有可能被替換掉。

不要忘記，878本身是一檔高股息ETF，而不是AI主題ETF。

例如25塊的股票配2塊股息，殖利率是8%，所以878把它納入成分股，現在這檔股票漲到90塊，如果還是只配2塊，那殖利率只剩2%；若要維持8%股息，那得配7.2塊，這個機率高嗎？

你想得美呦！

最後這些漲多的股票有高機率被陸續替換掉，由其它溫馴的現金牛取代。這麼一來，878就有機會在AI概念股上實現「高歌離席」，而股價要進一步下跌的機會也就更低了。尤其今年金控獲利不錯，有7家賺贏去年，所以金融股明年配息應該也不會太差。878一直以來都持有不小比重的金融股，透過較均衡的產業分散，不重壓單一產業，抗跌性也會比較好。

客觀來說，878的編制規則是面向追求穩定配息的長期投資人設計的，規則清楚明白地寫在公開說明書裡。

所以我認為，雖然目前短期波動大了點，不過長期來說，它還是會回歸相對較低的波動。至於怎麼加碼？可以抓每下跌2.5%~5%買進一次，會是非常穩健的做法。

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