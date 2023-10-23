只持有0056與00878…市值型ETF則僅006208！ 專家曝光堅持「兩原因」

選ETF是為了讓你的投資變簡單，而不是變複雜

ETF具有標的、產業分散、買賣方便……等好處，是新手及懶人投資的好選擇，也因此開拓了投資市場的龐大商機。近一、兩年市面新興的ETF如雨後春筍般，層出不窮。很多粉絲詢問小車各式各樣新標的是否適合存股，除了幾個自己固定在存的ETF外，我一律都是回答「沒研究」。

有需求再開新的標的

每次在挑選標的時，小車都會花很多心思仔細研究，如此選定出來的標的才敢安心用自己的辛苦錢購買。也正因為挑選標的不容易，所以除非個股公司營運持續走下坡或是價格長時間在高點盤旋不下，否則不會想另覓目標。

2022年當初會改買高股息ETF，也是由於金融股漲高、殖利率變差才轉而研究高股息ETF，於是發現當時物美價廉的0056、00878。

如今市面上高股息ETF產品眾多，小車依然只持有0056與00878，一來這兩檔規模最大，交易流通量佳；二來這兩檔ETF上市時間較長，尤其是0056上市16年走過無數大小震盪，而00878挺過2022大盤修正六千點表現優異；其三0056以預測未來高殖利率股票為選股原則，而00878則是根據以往殖利率與ESG為篩選標準，兩者在選股邏輯上不重疊且互補，因此高股息ETF存這兩檔已經綽綽有餘。

能簡單就不要複雜

之所以不再另挑新標的並非其他新興ETF的績效不好，也不是其選股邏輯不佳，更不是我剛愎自用、接受不了新事物。一來是上市時間太短未經歷市場考驗，二來小車喜歡投資標的簡單一些，未來除非這兩檔ETF的選股指數方向大改或是價格變貴的時才會考慮第三檔高股息ETF。（漲高還可考慮買金融股或市值型ETF，不急著再開新標的）

至於市值型ETF我也只存006208，其他五花八門的類大盤ETF小車也是一概沒研究，一來是資金不足，無法兼顧；二來設立太多門檻會將一些真正賺錢的公司排除在外，不如簡單粗暴些，納入全台市值前50大公司就已是個不錯的選股邏輯。

「大道至簡，繁在人心」，若簡單就能做好的投資就不必弄得太複雜，選擇一檔好的ETF 便已具分散風險的效果，買進過多標的也只是徒增煩惱罷了！倒不如留多些時間專注本業、好好生活，或許收穫更多。

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