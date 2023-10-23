0056漲贏00878跟改季配息一點關係都沒有！ 專家：參考00929抗跌原因就懂

【文．玩股講客人】

不知道你有沒有發現，最近大家開始流行復古風，不管是穿著或者聽音樂，甚至是歌手扮演唱會，似乎出現「酒是陳的香、朋友是老的好」，回到ETF似乎也是這樣，在經歷過債券ETF、月月配ETF旋風之後，0056又重新回到投資人的熱愛，曾經以0056起家的投資達人，在出走到個股或其他ETF之後，近期又開始重談0056，就像最近5566的演唱會一樣「56不能亡」，這到底是緬懷經典覺得朋友老的好（賠太多再回頭？），又或是出現質變真的有料，接下來會以三個觀點追蹤近況。

觀點一：別的先不說，直接讓股價說話

個股比較

先不去看什麼淨值溢價或折價問題，現在ETF就是股價報酬率當道，誰能在混亂的市場持續上漲，就是王者。如果把台股定期定額ETF及規模前三大ETF都抓出來，正好是0050、0056、00878，為什麼0056又開始出現熱度？直接拉開近半年的股價走勢就有答案，0050從四月多至今上漲4.89%，而00878受惠五月AI股狂飆，累計報酬率衝到15.62%，至於0056竟然默默繳出22.72%的漲幅，無聲無息之間就上漲超過兩成，甚至超越氣勢凌厲的00878，而散戶個性你也知道的，投資ETF除了股息之外，就是要看到漲漲漲，只要會上漲，再貴都不是問題，而0056光是這半年就上漲兩成，反觀同期無論是大盤、債券或金融相關ETF都表現比較掙扎，也難怪市場焦點又把聚光燈打回0056身上。

觀點二：0056成分股最新狀況

再來就是我常說的，你要注意成分股變化，就會知道ETF淨值的走勢。根據最新公開的持股顯示，前十名除了AI概念股之外，其他還有半導體族群，包含聯發科3.19%、台光電3.05%、聯詠3.02%，而後面十名包含和碩、聯電、文曄、瑞昱、聯強、大聯大等半導體及電子通路股，這些都不是AI概念股，而這些成分股隨著升息趨緩，加上電子族群的存貨去化來到尾聲，也開始出現反彈行情，尤其是文曄更是誇張，近一個月居然狂飆六成以上！所以這也成為0056及00878的分水嶺，近期的00878因為AI股疲弱而下跌，但0056除了AI股比重相對低之外，還有半導體及相關通路成分股的復甦貢獻，自然也超車00878的漲幅。

觀點三：產業風向如何？

Q3元大高股息(0056) 基金行業比重

看完整個ETF主力持股之後，另外一個要注意的是類股族群走勢，同產業的風向也很重要，從0056最新持股的產業配置來看，持股前三大的族群分別是電腦及週邊設備業31.47%、半導體業17.73%、電子零組件業10.3%，合計比重大概佔六成左右，另外像是金融保險、電子通路及其他電子業的比重就比較低一些，加上電子產業都跟半導體族群息息相關，所以後面三名就先暫時忽略不看。

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時間一樣拉開到近半年，把0056及持股前三大的類股指數同時對照，可以看到代表AI族群的電腦及週邊設備指數上漲48.86%，另外半導體指數及電子零組件指數則分別上漲6.83%、11.63%，近半年確實是AI股不斷拉抬0056，AI股佔0056比重也從一開始兩成不斷增加到目前的三成左右。

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但如果把時間拉到近一週，有沒有發現半導體指數反而是中流砥柱？至於AI概念股則下跌8.07%，這也是00878在近期輸給0056的主因，畢竟00878的AI成分股高達四成，另外還有兩成是金融股，當00878資產配置主力持股都在下跌，而0056卻有半導體撐盤，也難怪兩者的漲跌幅出現黃金交叉。

抗跌主因參考00929就懂

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最後整理一下，0056維持高檔表現的主因，絕對不是因為改成季配息或配發現金股息1.2元，而是AI股熄火之後，半導體及相關電子通路等相關持股，接力上漲而減緩AI所造成的跌勢，再參考完全半導體為主的00929在近一個月走勢，表現也是相對抗跌，這是相同的邏輯。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：0056上漲兩成強勢回歸！十月吸金破百億的秘密在哪？