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0056存「這張數」最划算免繳二代健保補充保費！ 他試算：2X張

聯合新聞網／ 知美Jimmy
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

0056存這張數最划算？

Hello大家好，我是知美。

2023年10月2日，元大投信官網公告訊息，0056元大高股息，今年最後一次季配息金額1.20元。

2023年10月17日，元大投信官網公告訊息，0056元大高股息，10月配息組成項目占比：

12%_國內財產交易所得(76)：0.144元

57%_股利或盈餘所得(54C)：0.684元

29%_收益平準金：0.348元

2%_資本公積：0.024元

單筆股利所得&利息所得，大於等於2萬元，必需繳交2.11%二代健保補充保費

持有29.240張將達到2萬元門檻，等於持有最多29張(取整數)，都還不需要繳交二代健保補充保費。

小提醒：以上計算採用0056配息公告資訊預估，並不保證未來配息金額&股利所得占比&利息所得佔比；粉專內容無提供任何投資買賣建議，投資有風險，買賣前請自行判斷。

◎本文內容已獲 知美Jimmy 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

0056元大高股息 二代健保補充保費 季配息

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重談0056，就像最近5566的演唱會一樣「56不能亡」，這到底是緬懷經典覺得朋友老的好（賠太多再回頭？），又或是出現質變真的有料，接下來會以三個觀點追蹤近況。

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00878是季配，但相較於台積電，股息有感許多，一季就可以領到九百多元，這對一位小二的孩子來說算是滿大的金額，加上股利單的姓名不再是媽媽而是他本人，有一張自己專屬的股利單感覺就是不一樣。

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