0056存「這張數」最划算免繳二代健保補充保費！ 他試算：2X張
0056存這張數最划算？
Hello大家好，我是知美。
2023年10月2日，元大投信官網公告訊息，0056元大高股息，今年最後一次季配息金額1.20元。
2023年10月17日，元大投信官網公告訊息，0056元大高股息，10月配息組成項目占比：
12%_國內財產交易所得(76)：0.144元
57%_股利或盈餘所得(54C)：0.684元
29%_收益平準金：0.348元
2%_資本公積：0.024元
單筆股利所得&利息所得，大於等於2萬元，必需繳交2.11%二代健保補充保費。
持有29.240張將達到2萬元門檻，等於持有最多29張(取整數)，都還不需要繳交二代健保補充保費。
小提醒：以上計算採用0056配息公告資訊預估，並不保證未來配息金額&股利所得占比&利息所得佔比；粉專內容無提供任何投資買賣建議，投資有風險，買賣前請自行判斷。
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