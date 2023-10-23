0056存「這張數」最划算免繳二代健保補充保費！ 他試算：2X張

00878是季配，但相較於台積電，股息有感許多，一季就可以領到九百多元，這對一位小二的孩子來說算是滿大的金額，加上股利單的姓名不再是媽媽而是他本人，有一張自己專屬的股利單感覺就是不一樣。

2023-10-23 08:35