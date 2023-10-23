八檔ETF 本周接力除息

ETF除息吸金效應持續發威，元大高股息（0056）上周除息，一舉新增3.8萬受益人，帶動全市場單周大增16.8萬人，創下今年來第二大量，總人數達778.3萬人，續創新高；當紅炸子雞復華台灣科技優息將於本周接力除息，有望推升ETF人氣再創里程碑。

本周將有八檔ETF除息，由受惠台積電釋出第4季財測優於預期的新光臺灣半導體30打頭陣，今（23）日每受益權單位除息0.13元；24日則由成立以來規模快速成長的復華台灣科技優息接棒除息0.11元，另外六檔是公司債和金融債等債券ETF。

復華台灣科技優息僅成立逾四個月時間，規模已衝上918.2億元，投資人數上周再增加1.63萬人，來到42.6萬人，單周增加數居全市場第三多，總投資人數排行市場第四大；超強吸引力來自連續四個月配出0.11元，吸引想穩健領息的投資人關注。

新光臺灣半導體30的第一大持股為台積電，占比達28%，在龍頭廠釋出半導體產業邁向復甦軌道的好消息下，股價周線小跌0.6%，強於大盤的2.04%以及53檔台股ETF均值的1.7%。

回顧上一周ETF人氣表現，吸引最多人潮的是元大高股息，在其除息的前一天，單日爆出16.8萬張、淨申購43億元大量，雙雙刷新成立十餘年來的第二高數據；投資人數上周大增3.8萬人，高居243檔ETF之冠，亦為其成立以來第二大周增長紀錄，僅次於2022年年度除息的10月17日當周4.2萬人，反應市場參與除息意願高，以及價格也回測半年線，逢低買盤加碼意願大。

上周投資人數增加逾萬人的還有國泰投信旗下三檔熱門ETF，包括「ETF人氣王」國泰永續高股息單周再增加1.6萬人，累計達113.9萬人；上周除息的國泰台灣領袖50亦吸引1.4萬人加入；19日掛牌的國泰10Y+金融債投資人數達3.3萬人，空降債券ETF人氣第七大，規模達99.6億元，今日有望挑戰百億元大關。

除息、逢低買盤、新掛牌促使ETF上周人氣聚集，助攻ETF總人數衝上778.3萬人，創新高水位。從今年來ETF每周人數變化來看，上周大增16.8萬人，創下今年來第二大增數；僅次於8月7日當周增加的17.5萬人，當時背景與現在相似，也處於加權指數將回測16,200點支撐，還有國泰永續高股息等人氣ETF即將除息。