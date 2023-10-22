ETF換股大秀 鎖定三重點

ETF存股已成為全民運動，尤其高股息占據半壁江山，一舉一動都是焦點。隨11月換股大秀將登場，相關成分股調整成為市場熱烈討論議題，聚焦重點有三：一、人工智慧（AI）股會不會被剔除？二、金融股的調整；三、景氣循環股的調整。

以即將換股的前五大高股息ETF來看，11月由國泰永續高股息先行，12月元大高股息、群益台灣精選高息、元大台灣高息低波及富邦特選高股息30接棒上演換股大秀，合計五檔規模達5,696億元。

元大高股息和群益台灣精選高息此次調整分別為五檔及八檔；國泰永續高股息過去平均調整在二至三檔間，最高一次是五檔；元大台灣高息低波及富邦特選高股息30預期變化較大，去年同期分別更換14檔及20檔。

整體而言，預料五檔高股息ETF此次調整後，仍會以電子股為主軸，輔以金融股及傳產股。因AI相關股價上漲、殖利率下滑，市場最關注的就是AI股會不會被剔除？元大高股息選股重點在預測未來、群益台灣精選高息12月選股在挖掘明年潛力股、國泰永續高股息則考量過去三年，因此，三檔AI相關股票被降權重是可預期的，但被剔除則是個別表現。