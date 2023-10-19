超速00929將破千億規模！ 專家「5點熱門因素」：買進就成7.5％殖利率股市房東

超速之路00929 規模破880億、邁向千億規模，你還沒跟上？

今年投資市場有兩大驚奇

為什麼這麼多投資申購都湧進00929規模內？

很簡單，就以下幾點：

要配息有配息；要績效有績效，這樣產品怎麼會不受人歡迎呢？就算上星期市場降溫，有無礙於00929的規模持續成長，也就是說大家都在，嘴巴說不要荷包卻很誠實，都背地裡偷偷買！

為什麼這麼多人都在買呢？說穿了，就是為了「穩！定！的！現！金！流」，多少人為了穩定的現金流煞費苦心...

銀行定存：為了每月穩定領息 買房收租：為了每月穩定收租

有沒有想過，大家都想成為包租公，每月爽爽領錢就可以過日子，但想成為包租公第一件事情就要先買房子，可第一步：頭期款往往是最困難的，就算成為包租公了，日後的房客問題、折舊問題、收房租問題，都還沒完沒了呢！

我以前有個同事，弄個幾間套房租學生，每天晚上都在修家電、連蟑螂都要幫忙抓，假日房客電話一直來生活品質很糟糕。

那買00929是不是就簡單多了，只要你想要，買進第一張開始，就成為了7.5％殖利率的股市包租公，不用擔心房客問題，不用擔心收租金，也沒有折舊問題，長期持有跟著臺灣科技業一直資產增值，要多爽就多爽！ （現在已經有超過40萬人，用00929月月無痛收租）

而且不要忘記了，政府機關都說了，下個月開始景氣燈號將有機會脫離藍燈，景氣將逐漸好轉，而大選前跟傳統旺季Q4，都有很高的機會出現好行情，車子好不容易停了下來給你上車機會，此時不佈局更待何時？

現在是近900億、下次再出現你眼前時，又是一檔新千億規模ETF誕生，而且是史無前例的超速列車，6月車剛開的時候錯過了，現在又要再錯過？等你想好，股價說不定都奔到19-20元囉！

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