0056、00878、00713組月配息真的好？ 他讚確實不錯：策略不重複且高填息率！

月配息這三個字太迷人，因為每個月有現金流帶來了安全感。市場上陸續出現一堆月配息ETF組合，以高股息為訴求，將老字號0056、新國民ETF00878，以及人氣黑馬00713搭配起來，剛好每個月錯開都可以領到息，這樣的組合會是最佳的黃金組合嗎？

自從許多季配息ETF上市以來，投資人多了很多選擇，也出現了很多月配息ETF的組合，自從0056加入季配息戰局後，與00878、00713搭配起來，瞬間變成市場上號稱最佳的黃金組合，到底這三檔ETF的魅力在哪？是真的互補嗎？

資料來源：元大投信、國泰投信，棒棒的理財失控週記整理

0056是老字號，2007年就成立，是國內第一檔ETF，檔數有50檔。

00713在2017年就掛牌上市，前面幾年默默無名，近兩年因為績效亮眼，突然被人注意到，跟0056一樣都是50檔。

00878是三檔中最年輕的，2020年7月上市，成分股較少、才30檔，

3檔都是季配息。費用上，元大出品的0056和00713較貴，國泰出品的00878較為便宜，這也是00878相較於其他兩檔的優勢。

資料來源：元大投信、國泰投信，棒棒的理財失控週記整理

在選股邏輯方面，0056是從台灣50與中小型100指數中，挑選未來一年預測現金殖利率最高的50檔為成分股。賣點是國內第一檔高股息ETF，每年都填息。

00878則是從MSCI台灣指數成分股中，選出ESG評級分數高，且過去三年平均年化殖利率前30檔個股作為成分股。是國內第一檔有ESG的高股息ETF，績效打敗大盤又抗跌。

00713運用是多因子層層篩選，主要是按照獲利能力、權益報酬率、股利率、營運現金流量及波動度等，挑選出50檔出來。賣點和00878差不多，但特別把"低波動"訴求來出來做宣傳，績效上也是打敗大盤。

產業組成方面，0056和00878皆集中於電腦及週邊設備業，00713產業則較為分散。特別的是，00878在金融佔比最高，占2成以上，其他兩黨都不到一成。

自組月配高股息ETF重點：殖利率高不高

0056來看近10年平均殖利率為5.38%，且近5年的數據越來越高，代表股利逐年越發越多。再來是00878，上市三年，若抓取完整的整年殖利率來看，近2年殖利率為6.08%，比0056還要高，且股利也是越發越多，比如在2023年最近一期發的股息，就是創新高，發了0.35元(過往最高為0.28元)。

而00713自上市以來，近5年完整平均殖利率為6.04%，這和00878差不多，也贏0056，尤其在最近兩年，殖利率更突破到7%以上。

自組月配高股息ETF重點：填息強不強

若拉開0056從上市以來的填息紀錄，可以發現，2008年和2010年沒有配息，主要是因為沒有達到當時公開說明書裡的收益分配標準，也就是收益評價時的股價要高於發行價格25元，才能進行配息。

但在2011年時，投信修改了收益分配的規定，從此評估0056配息時，將不再受到股價影響。且自2011年後，可以發現，每次除息，都每次填息，締造填息不敗的紀錄。

再來是00878，自上市以來，共有2次未在當季完成填息，隨著後來股價創新高，即使當季沒填息被套牢的人，若持續待在市場沒走的話，拉長到一年其實都已解套，也等於在一年中完成填息。

最後是00713，上市以來共有1次沒有完成年填息，改成季配後，有1次未在當季完成填息，但後來拉長一年後也填息了，其餘3次皆於當季完成填息。

個人研究心得：0056+00878+00713確實是不錯的月配組合

選股邏輯不重複、高殖利率、高填息率

0056以預測未來為主，00878以過去股利為主，00713以多因子為策略，第二是高殖利率，三檔平均殖利率在5%-6%之間，第三是高填息率，0056近10年每次都填息，00878僅2次未於當季填息(共12次配息)，00713也2次未於當年及當季填息(共8次)。

這三檔的進場策略，在個人實測下認為要不同操作。0056上市多年，股價高低與不合理區間容易掌握，若跌到10年線以下就可進場，因為股性波動大單筆投入較適和不適合定期定額；而00878和00713波動度較低、也較抗跌，定期定額加上單筆加碼會是最佳策略。

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