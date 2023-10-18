能買進階版0050的00922？ 他「當然可以」：成分9成一樣且具低碳趨勢還更好入手

Youtube頻道《棒棒的理財失控週記》分享，國泰台灣領袖50（00922）據說是0050的升級版，不僅成分比重與0050重疊高達9成，因應淨零碳排趨勢，將「碳排放進步幅度大」的標的給納進來，股價又親民，這樣的投資工具適合剛入門的小資族嗎？已經存0050的投資人需要改存00922嗎？

以下為影音內容：

00922號稱是進階版的0050 兩檔有何不一樣？

00922追蹤的是「MSCI台灣領袖50精選數」，該指數主要由「市值代表性」出發，再經由MSCI低碳轉型分數調整，挑選出50台股領袖級企業做為投資標的；在今年3/27掛牌上市，到現在剛好是半年的時間，目前規模有52.5億元，配息頻率是半年配。

這檔ETF最大賣點就是高市值+低碳排，首先由MSCI台灣指數成分股為母體，依照市值大小作為原始權重，眼尖的人應該有注意，新國民ETF00878也是以MSCI成分股作為選股池喔！

00922的母體中排除掉爭議性武器，近四季每股盈餘為負，MSCI低碳轉型分數最後的20％，而且ESG評級為B（含）以下的公司，以低碳轉型分數進行個股權重調整，最後依調整後的權重排序，取前50大企業為成分股；同時，指數的單一成分股權重上限是30％，並於每年的5月、11月進行調整。

再來觀察00922的受益人數，可以發現，成立半年以來股東人數從2.8萬成長至4萬，等於是半年成長了42.7％。

接著觀察基金規模，可以發現，00922成立以來基金規模最高到80億元，不過就7月以來，開始出現大幅下降的情況，縮減到52.5億，回到上市時的規模起點，也就是說散戶變多，但是基金規模開始縮水，是個非常特別的現象。

0050與00922對比分析

0050在2003年掛牌上市，00922則是與它相差了快20年，成分股都是50檔，配息頻率也都採用半年配，不同的是成分股調整頻率：0050每年調整4次，而00922每年只調整2次；經理費上00922明顯比較便宜，0050比較貴。這也是0050常常被人詬病之處，內扣費用總是比別人高。

而00922設有收益平準金，0050則是沒有。

在選股邏輯上，0050是早期上市的ETF，選股邏輯很簡單，是由台股上市公司中選出前50大市值的公司做成份股，再依據特定公式計算權重，最大的賣點就是完全複製指數跟著大盤走，是台股第一檔市值型ETF。

00922則是從MSCI台灣指數成分股中，依年度盈餘及低碳轉型分數篩出50領袖級企業，賣點是高市值找低碳排，是進階版的0050。

規模上00922目前才52.5億元，還是小咖，0050是它的400倍，目前有2884.3億元規模。

在產業組成方面，2檔ETF皆集中在半導體產業，0050占比較多超過一半有54.24％，00922則占了40.08％，其餘產業大致相同。只是持有權重不同。

0050和00922持股分布：50檔中有7檔不同，光前20大持股重複成分達7成以上，仔細把0050和00922的個股全部做比對，50檔中有7檔不同但7檔占的比例不到10％，也就是說兩檔重複比例高達9成。

0050和00922除息與配息，2檔ETF除息與配息時間剛好錯開；0050年均殖利率不高，約3.66％，但至少比定存好。

兩檔績效表現

從過去回測數字來看，2013至2022的報酬率有86％，領先大盤有14.52％之多，但投信廣宣資料沒有把0050加進去比較。

挖出同樣時間點，0050的實際績效卻發現，2013年到2022年的報酬率高達154.72％，領先大盤也超過00922的85.93％，這也是投信沒有揭露的部分。

當然過去的績效不代表未來績效，進一步從這半年的績效來看，從00922上市後的表現，00922明顯較優，0050較差且還輸給大盤。

就近一個月來看，0050跌比較兇，主要跟台積電占比有關係，0050有45％，00922有29％，台積電跌慘0050受影響就相對較深。

00922特色整理 屬於市值型ETF：與0050重複度高，達9成以上。 聚焦低碳轉型：因應趨勢，重視企業低碳轉型能力 從MSCI台灣指數中，挑出50「碳排放進步幅度大」的標的，重視的是企業在低碳領域中是否具備「轉型能力」或「相對產業内的轉型表現」。 根據市場經驗：ESG永續投資相對抗震且較具韌性。 有收益平準金：不因越來越多人申購，股利被稀釋。 單一個股估比不超過30％，可降低單一股票的影響。

00922可以取代0050嗎？

前提若空手找入門投資工具的小資族 當然可以

成分跟0050差不多，又有全球正在發生及未來必定面對的低碳轉型趨勢，股價卻更親民，這樣的投資工具為何不用？

傳統市值型ETF0050價格1張要100多元，小資族入手不易。雖然可買零股，但就張數上的成就感差很多，而且零股價格往往比買整張溢價許多。

0050經理費過高，持有越久成本支出也越多，加上無收益平準金機制，容易造成配息稀釋的狀況。

若已固定存0050的人，維持紀律不必要改存；除非閒錢很多想加碼投資，就可以考慮布局

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