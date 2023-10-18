00929、00934、00936股票月配ETF怎選？ 專家解析「各檔優缺點」：這樣買！

00929、00934、00936 三檔股票月配息該怎麼選？

記得幾年前談退休配息，都要利用多檔產品交互搭配，才能組成月配息來供退休應用，思考重點擺在產品如何搭配？

現在不一樣了，有多種單一檔就月配息的產品：

股票型：00929、00934、00936 債券型：00772B、00773B、00933B

若要討論季配產品組合方式那就更多元了。

選擇性變多了，選擇性障礙也出來了，我們就簡單的談一下三檔產品的選擇邏輯，先不考慮規模、費用率等問題，只看產品的特性來討論：

1.00929：這檔是鎖定高科技產業

產業選擇有其侷限性，這是優點也是缺點

優點：科技業是獲利領頭羊、優息有其底氣，選股鎖定市值前200大，景氣循環股、原物料股、高碳排族群都自動排除 缺點：產業循環性單一、波動性高失去高股息低波動的性質 配息：每月、目前固定在0.11、年化殖利率7.5％左右 換股​：每年一次

2.00934：討論過，這檔是看市值不鎖定產業

3.00936：以中小產業為訴求，排除市值前50大公司

​優點：月配中首檔以中小為訴求，並納入ESG機制排除未來碳費隱憂，透過ESG＋高息設計，波動性低於一般中小型股投組約2％波動 缺點：中小型股容易觸發10％上限疑慮、發行商對造市的積極度對規模的影響性（規模低日後容易被要求提前清算） 配息：年化殖利率6.83％左右（為回測數據，以上市後為準） 換股​：每年二次

屬性積極對報酬與股息有雙重期待：選00929 討厭產業單一性對高填息率有期待：選00934 偏好中小型股喜歡ESG訴求：00936

至於哪一檔績效比較好？00929是已經有上市實績，累積四個月交出近17％，其餘兩檔則是回測勝大盤，其他要等上市才知道。

投資很難有單一產品滿足所有期待，想想自己喜歡什麼再來選就不會錯啦！

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