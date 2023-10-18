0056、00878、00919月配10萬加薪表曝光！ 他整理三張存股計畫圖
0056/00878/00919 超狂月配10萬加薪表！
Hello大家好，我是知美。
利用季配息高股息ETF，0056/00878/00919，打造月月領息組合，總共需要多少成本？
想要平均月配1萬元，年配12萬元
單純只靠一檔0056
需要54.546張，成本195萬2202元
單純只靠一檔00878
需要85.715張，成本177萬8587元
單純只靠一檔00919
需要55.556張，成本115萬6121元
想要平均月配10萬元，年配120萬元
單純只靠一檔0056
需要545.455張，成本1952萬1835元
單純只靠一檔00878
需要857.143張，成本1778萬5718元
單純只靠一檔00919
需要555.556張，成本1156萬1121元
0056
00878
00919
0056配息金額，採用2023年度完整現金股利計算；00878、00919配息金額，採用「近一季現金股利」乘「2023配息次數」計算
不保證未來現金股利金額、配息不一定填息，粉專內容無提供任何投資買賣建議；投資有風險，買賣前請自行判斷。
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