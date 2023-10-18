0056、00878、00919月配10萬加薪表曝光！ 他整理三張存股計畫圖

理財達人摳摳（懶錢包Lazywallet）在Youtube頻道上分享，今年0056、00878等一眾高股息ETF漲翻天，反觀台股市值型中最有代表性的元大台灣50（0050）表現有些掙扎，對買在140、150元以上的「高點」或「山頂」的投資人來說，快2年時間還沒解套是欲哭無淚，只能發文求助，該怎麼辦呢？

2023-10-17 11:24