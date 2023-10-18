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0056、00878、00919月配10萬加薪表曝光！ 他整理三張存股計畫圖

聯合新聞網／ 知美Jimmy
台股示意圖。（本報系資料庫）
台股示意圖。（本報系資料庫）

0056/00878/00919 超狂月配10萬加薪表！

Hello大家好，我是知美。

利用季配息高股息ETF，0056/00878/00919，打造月月領息組合，總共需要多少成本？

想要平均月配1萬元，年配12萬元

單純只靠一檔0056

需要54.546張，成本195萬2202元

單純只靠一檔00878

需要85.715張，成本177萬8587元

單純只靠一檔00919

需要55.556張，成本115萬6121元

想要平均月配10萬元，年配120萬元

單純只靠一檔0056

需要545.455張，成本1952萬1835元

單純只靠一檔00878

需要857.143張，成本1778萬5718元

單純只靠一檔00919

需要555.556張，成本1156萬1121元

0056

00878

00919

0056配息金額，採用2023年度完整現金股利計算；00878、00919配息金額，採用「近一季現金股利」乘「2023配息次數」計算

不保證未來現金股利金額、配息不一定填息，粉專內容無提供任何投資買賣建議；投資有風險，買賣前請自行判斷。

◎本文內容已獲 知美Jimmy 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

0056元大高股息 00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金 季配息

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