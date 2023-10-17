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單筆投入100萬元…65歲就「累積4千多萬」快樂退休？ 專家：00922近五年回測績效可達成

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照

YouTube頻道《知美JiMMY》分享，想要月領10萬配息，大多數人可能會先想到高股息ETF商品，但有一種可能是只要將100萬投入台股市值型ETF，就有機會做到。

以下為影音內容：

台灣碳權交易所正式成立，等於宣告各個行業，都需要積極展開低碳轉型，對各產業會有什麼重大影響。

20年前成立第一代大盤型ETF0050，當純依靠市值進行成分股篩選，隨時ESG概念除漸普及，各大企業紛紛將環境保護、社會責任、公司治理，當作企業經營的一項重大指標。

第二代市值型ETF00692正式成立，近年來全球碳排放議題越來越受到重視，未來可能來燃油車都被電動車取代的環境下。

第三代加入低碳轉型概念的00922，今年三月才剛剛成立，即將迎來半年後第一次除息；首次配息金額0.57元，換算年化配息率7.07％，算是今年台股市值型ETF，數一數二的高配息率。

一和二代市值型ETF，傳統產業占比大約落在5％上下，第三代傳統產業則是1％左右，雖然00922傳統占比較低，但是主要的產業龍頭沒有直接刪除掉，避免持有產業的比重與大盤差異過大。

比較近半年來的含息總報酬表現，00922整體績效6.63％最高，00692則是4.35％排名第二，0050是2.46排名最後。

假設35歲存下第一桶金全數用來投資0050、00692、00922，30年後可以累積出多少資產。

採用近五年指數會測績效計算：

0050年化報酬12.27％，單筆投入100萬元，30年後總共可以累積3220萬元。

00692年化報酬12.92％，單筆投入100萬元，30年後總共可以累積3829萬元。

00922年化報酬13.53％，單筆投入100萬元，30年後總共可以累積4501萬元。

乍看之下報酬差異不大，但是30年後總累積金額可以相差1200萬以上。

透過上述年化報酬計算，甚至可以挑戰月領10萬配息。

0050要平均月領10萬，需要持有316張，總成本3924萬元。

00692要平均月領10萬，需要持有820張，總成本2553萬元。

00922要平均月領10萬，需要持有1053張，總成本1697萬元。

以上計算內容僅供參考，實際報酬績效還是要看未來的市場變化。

◎本文內容已獲 知美Jimmy 授權，未經同意禁止取用轉載。

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