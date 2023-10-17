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00922配息、成交、成長皆登王！ 專家：19號除息…把握時間買進

聯合新聞網／ 陳重銘
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照

這檔登「台股市值型ETF」配息王+成交王+成長王！

00922參與除息還有倒數兩天！

被稱為是「小資版0050」的00922預計10/19配息0.57元，年化高達7％(以10/16收盤價16.3元計算)，是台股市值型ETF裡最高，參與除息還有倒數兩天！

本周以來觀察，00922已成為台股市值型ETF成交王，昨天(16日)成交量達27,967張，看得出來，很多想參與除息的買盤湧入。也看了一下，它10月初宣布預估配息金額後，規模成長攀升，10月以來規模增幅達38.28%，是國內所有ETF中規模成長幅度之冠。

這幾天台股的盤勢還是比較反覆，但以第四季來看，仍是台股傳統旺季、勝率較高，也代表此時參與00922除息，後續填息的動力較強，加上台股8月以來，有一定幅度的回檔，現在參與「市值型」ETF-00922的除息，等於可以先領息當下檔保護，另外以長期投資的角度來看，也是存股族不錯的參與點。

買ETF一定要知道指數邏輯，00922挑選的是大市值公司，再評估各公司在自身「產業內」的低碳轉型相對表現，表現好的公司，權重再稍微提高一點，其實就是幫助我們超前部署50家台股領袖企業的轉型商機。

以上資訊提供給大家參考！

◎本文內容已獲 不敗教主-陳重銘 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00922國泰台灣領袖50ETF基金 成交量 指數 大盤

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