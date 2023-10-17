00713跌到30元再買進可能嗎？ 專家：不是沒有機會…但上市6年真沒有見過！

有朋友問我，00713現在要價50塊，實在有點貴的買不下手，同樣的價格都可以買3張15塊的高息ETF了，能不能等到它跌到30塊再入手？

答：我稍微算了下，00713目前47塊，要等到它回跌到30塊，差不多再跌36%。

這個幅度不能說沒機會，但起碼上市6年多來，還真的沒見過。最接近的一次，是2020年初的新冠爆發，當年度美股融斷4次，這檔ETF最深也就跌25%。

其他時候你要等到它一口氣跌超過10%的機會，6年的時間裡只有發生過4次。可以說，要這檔ETF股價打9折，比百貨周年慶還要難等。

因為這檔ETF在編製規則上採用「最小化投資組合波動」的設計，所以遇到空頭也會相對抗跌。真的要買，其實每下跌2.5%就可以入手一次。

至於00713目前價格為什麼逼近50元，一來是發行的早，長期績效穩定帶動股價成長；二來這檔ETF目前帳上賺來的資本利得就有14元，所以股價自然比較高。

如果真的覺得貴，就設定小筆資金定期定額吧，畢竟真的讓你等，你可能也沒耐心等到它下跌。

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