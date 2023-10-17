0050套在「地獄高點」均價140多元怎麼辦？ 她提3點：什麼都不做也終將解套

理財達人摳摳（懶錢包Lazywallet）在Youtube頻道上分享，今年0056、00878等一眾高股息ETF漲翻天，反觀台股市值型中最有代表性的元大台灣50（0050）表現有些掙扎，對買在140、150元以上的「高點」或「山頂」的投資人來說，快2年時間還沒解套是欲哭無淚，只能發文求助，該怎麼辦呢？

以下為影音內容：

2022年1月17號，台灣第一檔ETF0050在盤中創下歷史新高價格152.40元，同一天（大盤）收到18525點，那是多頭的狂歡盛宴，一時間投資人風光無限，至今快兩年時間了，0050的表現卻顯得有些掙扎。

更別說，就特別衰剛好買在最高點，那些「相對高點」的朋友可能均價140元，加上這兩年領到的現金股利9.5元，不用精密計算，別說賺錢了，帳面損益還是綠油油。

看到隔壁的0056和00878或00929的高股息ETF，今年是漲翻天創新高，最近幾年才開始投資市值型新手，心裡大概很不是滋味，甚至感到焦慮難安，因為跟想像的怎麼不太一樣，不是買大盤的績效更好嗎？

套在高點怎麼辦？要停嗎？什麼候會解套？現在還能投資嗎？

0050套在山頂怎麼辦？

1.年化報酬率9.63％

投資是一件長期的事，尤其是全市場型、類大盤型ETF，沒辦法一夕致富，只是當時間拉長，依然可以擁有豐碩回報。

0050自2003年中掛牌，至今已有20個年頭，中間經歷過數次景氣循環；如：多頭派對上的煙火、金融危機時的恐慌，都是時間長河中必然的景色。

從成立以來報酬率546.55％，年化報酬率9.63％來看，那是十分優秀的成績。如果在0050上市時砸100萬現在資產會有640多萬元，抱300萬進場現在就快有2000萬元了。

所以投資人該做的事情很簡單，持續買進、長期持有並且創造複利。

2.20年資產1432萬

相信多數上班或小資族，投資時很少有一大筆錢單筆投入，從每個月領到的薪水中分配一定比例在投資上。

從0050上市後就開始定期定額，每個月16號固定扣款2萬元，領到股利會再投入創造複利，同時遵守兩條金律「長期投資」和「下跌不停扣」，然後上班專心衝刺事業下班享受生活。

經過漫長的20年又3個月，扣款243期，累積投入本金486萬元，股利領到331萬元，一共賺了946萬元，總報酬率194.67％，最終資產會有1432萬元。

任何人都可以輕鬆複製上述的投資成果，幾乎什麼事都不用做，不用選股不用盯盤，每個月提撥閒錢扣款，股利再投入，長期保持耐心和信心就能賺錢。

3.高點、低點在哪裡？

沒有人是能預測未來的先知，不然買低賣高好簡單，能做的事就是去觀察趨勢。

可以發現0050成立以來，大方向很明顯是持續上漲，儘管中間有好幾度下挫，但很快就會重新站起來，而過去一個又一個的高點，一段時間後再看反而成了「低點」。幾乎是任何時候開始投資都能賺錢，所以說現在就是最好的投資時機。

把0050每個年度淨值的最高價格列出來，同樣可以印證上述的結論。

要比套慘慘、山頂吹冷風，那麼買在2007年最高點的投資人才是真正的天選之人。2年算什麼呢？儘管它們肯定經歷了一場艱辛難熬的歲月，但就算什麼都不做也終將解套，實際加上分配的現金股利，或中間有在買進拉低成本，綠轉紅、虧轉盈並不用那麼久，更何況現在回頭看72元那是真便宜，可以選的話一定全力All in吧！

當然不是預言家，不知道何時0050才能再創新高，只希望提供過去20年記錄做為參考，讓投資人心中有個概念。

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